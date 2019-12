Dieser Inhalt wurde am 12. Dezember 2019 13:15 publiziert

(swissinfo.ch)

Die chinesische App TikTok erfreut sich auch in der Schweiz grosser Beliebtheit. In den Kurz-Clips werden Schweizer Klischees bedient und auf die Schippe genommen – und sie bieten die Möglichkeit, der hiesigen Jugend über die Schultern zu schauen.

Sie kennen TikTok nicht? Zwei Hauptfaktoren machen den Erfolg dieser Social Media App aus:

Mit etwas Übung lassen sich innerhalb der App ganz einfach effektvolle, verspielte und witzige Kurz-Video-Clips produzieren. Im Gegensatz zu allen anderen Social Media Plattformen gibt es einen Feed, in dem Inhalte zu sehen sind, ohne dass jemandem gefolgt werden muss.

Insbesondere in Zweiterem steckt grosses Suchtpotenzial. Gezeigt wird, was gefällt. Sprich: Diejenigen Clips, die von der Nutzerin oder vom Nutzer geliked, diskutiert und lange angeschaut werden, tauchen auch in deren oder dessen Stream wieder auf.

Diesem Sog bin auch ich erlegen, weshalb ich in meiner Freizeit im Moment viel Zeit auf TikTok verbringe. Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Und wie erlebe ich die Beiträge von Schweizer Nutzerinnen und Nutzern?

Wer in der Sharing-Ökonomie etwas umsonst nutzt, sollte inzwischen wissen, dass die Nutzung nicht gratis ist. Deshalb bin ich mir bewusst, dass bei Social Media Plattformen meine Gegenleistungen aus Daten und Aufmerksamkeit bestehen. Beides dient den Plattformen zur Monitarisierung durch zielgerichtete Werbung.

Je länger ich in den Feeds bin, umso mehr Daten fallen an und umso öfter kann auf mich zugeschnittene Werbung ausgespielt werden. Das Losungswort lautet: Ausschaltvermeidung.

Aktuell hat TikTok dieses Momentum auf seiner Seite. Denn ich bin bei weitem nicht der einzige, der dem unterhaltsamen Feed verfallen ist. Im November 2019 hatte TikTok weltweit erstmals eine Milliarde monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzerexterner Link.

Was mir bei der Arbeit bei SWI swissinfo.ch aufgefallen ist: Die Berichterstattung über bestimmte Eigenschaften oder Eigenheiten führen zur Identitätsbildung innerhalb bestimmter Grenzen, betonen jedoch gleichzeitig das Trennende derselben.

Das Spiel mit diesen Grenzen – vom eigenen Körper bis zu denjenigen eines Staats oder gar Kontinents – ist auf TikTok zentral. Gemeinsamkeiten entstehen dabei vor allem über universelle Witze oder Anekdoten und über Musikexterner Link. Und wenn Klischees dargestellt werden, dann kippen sie oft auch in Satire.

Weil ich ansatzweise weiss, wie der TikTok-Algorithmus funktioniert, war es für mich ein Einfaches, in meinem Feed vornehmlich Clips von Schweizer TikTokerinnen und TikTokern vorgeschlagen zu bekommen. Den, nachdem ich die Streams mit den Hashtags #schweiz in verschiedenen Sprachen durchgescrollt hatte, wusste TikTok, dass mich im Moment diese Clips am meisten interessieren.



Hier folgt nun meine subjektive Auswahl von oft sehr klischierten und witzigen TikTok-Clips aus der Schweiz:

1. Alle Schweizerinnen und Schweizer können Jodeln!

Infobox Ende

Das stimmt natürlich nicht. Und bei der Volksmusikexterner Link, die in solchen Clips gespielt wird, ist oft nicht klar, ob sie wirklich aus der Schweiz oder einem deutschsprachigen Nachbarland stammt.

TikTok schweiz volksmusik jodeln Eine junge Frau mit Brille bewegt sich ungelenk zu Schweizer Volksmusik

tiktok schweiz gabirano jodeln Wenn der junge Mann mit Jodeln beginnt, wird eingeblendet, dass er einen elektrischen Zaun in der Hand hält

2. Alle Schweizerinnen und Schweizer sagen "Äxgüsi!" Infobox Ende

Das Spielen mit der Sprache ist auf TikTok sehr beliebt. Als Grundsprache dient oft Englisch. Den Klang der Schweizerdeutschen Dialekteexterner Link finden viele Nutzerinnen und Nutzer sehr lustig. Der Ausdruck "Axgüsi!", der mit "Entschuldigen Sie bitte" übersetzt werden kann, wird nicht in allen Landesteilen und oft nur noch von älteren Menschen benutzt.

tiktok äxgüsi schweizerdeutsch englisch Video abspielen: Ton sagt alles.

tiktok sprache zeki Der Ton sagt alles

tiktok schweiz englisch schweizerdeutsch helloween Ton sagt alles

tiktok schweiz hochdeutsch schweizerdeutsch Tonspur reicht vollends

tiktok schweiz tag wochen monate jahr Ein filmt sich so, als ob er jeweils nach einem zeitlichen Unterbruch vor den Spiegel steht und spricht kurz

3. Alle Schweizerinnen und Schweizer essen "Weggli mit Schoggistängeli", trinken das saubere Wasser direkt aus dem See und "kochen" Geld! Infobox Ende

Die Kombination aus dem Weissmehlgebäck "Weggli" und dem Riegel-ähnlichen "Schoggistängeli" schmeckt vorzüglich. Aber es empfiehlt sich nicht, Wasser direkt aus dem See zu trinken, auch wenn das Wasserexterner Link in den Schweizer Gewässern sehr sauber ist und in Gebäuden und aus öffentlichen Brunnen bedenkenlos getrunken werden kann.

tiktok schweiz weggli schoggistängeli Im TikTok-Clip ist zu sehen, wie 'Weggli' gebacken und dann zusammen mit 'Schoggistängeli' gegessen werden

tiktok schweiz see wasser Im Video ist ein glasklarer Schweizer Bergsee zu sehen, in den die Kamera kurz eintaucht

tiktok schweiz geld pfanne Pfanne von oben. Jemand legt ein paar Münzen rein, macht den Deckel drauf und wenn er den Deckel abnimmt, hats viele Banknoten

4. Alle Schweizerinnen und Schweizer wünschen sich beim Sport "Hals- und Beinbruch!"

Infobox Ende

Bitte ahmen Sie die nachfolgenden Action-Szenen nicht nach!

tiktok schweiz downhill velo st.gallen fahrrad Ein Downhill-Bike-Fahrer fährt am Rande der Stadt St.Gallen halsbrecherisch einen langen Treppensteig runter

tiktok schweiz ragettli skiakrobatik ski-akrobatik highfive Der Skiakrobat Ragettli fährt über eine Schanze und klopft kopfüber mit beiden Händen einen Kollegen ab, der am Boden steht

5. Alle Schweizerinnen und Schweizer sagen nicht einfach nur "Hallo!" Infobox Ende

Das Grüssen in der Schweizexterner Link ist schwierig. Es könnte aber auch komplizierter sein. Und natürlich gelten nicht überall dieselben Grussregeln. Beispielsweise hat aktuell in urbanen Zentren das Umarmen die Luft-Küsschen ersetzt.

tiktok schweiz grüssen handshake Zwei Männer grüssen sich mit einem ellenlangen und ausgeklügelten Handschlag

tiktok schweiz grüssen küsschen Es wird gezeigt, wie sich Schweizerinnen und Schweizer grüssen

6. Alle Schweizerinnen und Schweizer mögen die Polizei Infobox Ende

Zumindest dann, wenn die sehr beliebte und bis jetzt einzige Schweizer "TikTok-Polizistin" aus der Stadt Winterthur Tiere befreit.



tiktok schweiz polizei polizistin schaf Eine Polizistin befreit ein Schaf, das den Kopf in einem Lattenzaun eingeklemmt hat

tiktok schweiz polizei polizistin krähe Eine Polizistin befreit eine Krähe aus einem Abfallkübel mit Metalldeckel



7. Alle Schweizerinnen und Schweizer mögen die Landschaft und die Klischees und die Landschaft. Infobox Ende

Das war kein Schreibfehler. Auch Schweizerinnen und Schweizer mögen die Landschaft. Sehr sogar! Manchmal auch dann, wenn es regnet. Sie mögen auch Schokolade, Käse und Uhren. Aber nicht alle mögen alles. Aber auf TikTok gibt es ganz viel davon. Vor allem von Touristinnen und Touristen. Ich beschränke meine Auswahl auf zwei Clips.

tiktok schweiz landschaft regen Zugfahrt aus dem Fenster durch die verregneten Voralpen entlang eines Sees

tiktok schweiz klischees Ein junger Mann zeigt auf viele Schweizer Klischees in Form von Emoji (unter anderem Käse, Uhren, Schokolade, etc.)

8. Alle Schweizerinnen und Schweizer gehen in luxuriöse Schulhäuser!

Infobox Ende

Das stimmt natürlich auch nicht. Aber beklagen können sich die meisten Schweizer Schülerinnen und Schüler nicht. Mit dem rasanten Bevölkerungszuwachs in den letzten Jahren wurden viele neue Schulhäuser gebaut.

tiktok schweiz schule schulhaus Im Video ist ein schönes altes schweizer Schulhaus zu sehen (wohl einer privaten Schule in der Westschweiz)

Daten und China

Jede Social Media Plattform, die eine kritische Grösse erreicht hat, wird für die Manipulation der öffentlichen Meinung attraktiv. Über deren Einfluss wird zwar gestritten, trotzdem sollte es dafür ein breites Bewusstsein geben. So wie US-amerikanische Plattformen das Web nach westlichen Standards "kolonialisieren", liegt es auf der Hand, dass bei TikTok der chinesische Staat Einfluss nehmen möchte.

Infobox Ende

swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line