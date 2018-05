Am Schluss räumt die Polizei das Hallenstadion. Am Boden ein Zuschauer, der gestützt werden muss. (Keystone)

Auf den Rängen an den Seiten des Hallenstadions geht es gesitteter zu und her. (RDB)

Bildergalerien in schwarzweiss über das Konzert

Dieser Inhalt wurde am 15. Mai 2018 16:17 publiziert 15. Mai 2018 - 16:17

Vor 50 Jahren revoltierte die westliche Jugend. In Zürich spielte am 30. und 31. Mai 1968 Jimi Hendrix und heizte den Fans im vollen Hallenstadion ein. Das "Monsterkonzert" ging in die Geschichte ein.

Das Line up war gewaltig: Anselmo Trend, John Mayall's Bluesbreakers, The Koobas, Eric Burdon & The New Animals, Traffic, The Move und als Kracher Jimi Hendrix mit seiner neuformierten Band The Jimi Hendrix Experience.

Sie bringen an zwei Abenden das Hallenstadion zum Zittern. Veranstalter ist Hans-Ruedi Jaggi, der im Jahr zuvor schon die Rolling Stones nach Zürich geholt hatte.



Nach dem Auftritt von Jimi Hendrix am Freitagabend, - das Konzert vom Vorabend war friedlich verlaufen - gehen ein paar Holzstühle zu Bruch. Weil die Besucher die Klappstühle auf Haufen warfen, suggerierten die Fernsehbilder fälschlicherweise Berge von zertrümmertem Mobiliar.

Draussen wärmen sich einige Besucher an einem Lagerfeuer. Dies ist für die Polizei Anlass, um massiv gegen den friedlichen Fan-Umzug vorzugehen, der sich auf den Weg zum Hauptbahnhof macht. Wasserwerfer und Gummischrot kommen zum Einsatz. Es kommt zu Ausschreitungen, die sich zum Teil in die Innenstadt verlagern und bis in die Morgenstunden dauern.



Die schon lange schwelende Unzufriedenheit der Jugend mit der bürgerlichen Autorität brach auf. Die in die Geschichte eingehenden so genannten Globus-Krawalle ereignen sich vier Wochen nach dem "Monsterkonzert"externer Link. Die Revolution war in der Schweiz angekommen.



