Dieser Inhalt wurde am 8. März 2018 10:41 publiziert 08. März 2018 - 10:41

Am 8. März ist Tag der Frau. swissinfo stellte im Tessin die #wochenfrage: Sind Frauen in der Schweiz gleichberechtigt? Wo am meisten? Und wo besteht noch Potenzial?

Die Schweiz war eines der letzten Länder in Mitteleuropa, die das Stimmrecht für Frauen eingeführt haben. Heute, im Jahr 2018, schauen wir auf Jahre zurück, in dem mehr Frauen als Männer im Bundesrat vertreten waren. Und wir schauen auf neuste Abstimmungen im Ständerat zurück, welche die Lohngleichheit für Frauen in grossen Unternehmen nicht zulassen. Swissinfo stellt die #wochenfrage am Tag der Frau. Sind Frauen in diesem Land wirklich gleichberechtigt? Wo am meisten und wo nicht?







