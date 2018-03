Dieser Inhalt wurde am 6. März 2018 16:26 publiziert 06. März 2018 - 16:26

Wer hoch über den Wolken speist, ist sich oft nicht bewusst, dass dieses Essen aus einer gigantischen Flugküche kommt, wo Schälchen für Schälchen alles servierbereit präpariert wird. Der Schweizer Bruno Trösch rührt in Dubai in einer solchen Superlativküche täglich mit der grossen Schöpfkelle an. Er ist Küchenchef bei Emirates Airlines. (SRF, 10vor10)

