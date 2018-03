Marc Bischofberger holt in einem hoch dramatischen Final des Männer Skicross Silber. (Keystone)

Wendy Holdener realisiert soeben, dass sie in der Alpinen Kombination der Frauen Bronze gewonnen hat. Zuvor hatte sie bereits die Silbermedaille im Slalom geholt. (Keystone)

Beat Feuz auf seiner Fahrt im Super-G der Männer zur Silbermedaille. In der Männerabfahrt holte er die Bronzemedaille. (Keystone)

Michelle Gisin gewinnt in der Alpinen Kombination Gold für die Schweiz. Im Bild stösst sie sich über die Ziellinie des Kombinations-Slaloms. (Keystone)

Bildgalerie von Schweizer Medaillengewinnern

23. Februar 2018

Das Schweizer Olympiateam hat das Medaillenziel für die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang übertroffen. Hier ein Blick auf Schweizer Höhepunkte.



Das grösste Schweizer Team, das je an Olympischen Winterspielen teilnahm, hatte sich 11 Medaillen als Ziel gesetzt. Dieses wurde mit der Goldmedaille von Michelle Gisin und der bronzenen von Wendy Holdener in der Alpinen Kombination am Mittwoch erreicht.

Schweizer Athletinnen und Athleten haben nun bereits im Slalom, in der Abfahrt, im Super-G, im Slopestyle, im Skicross, im Langlauf und im Curling Medaillen gewonnen, drei davon goldene.



Eine der Goldmedaillen gewann der Langläufer Dario Cologna, der die Schweizer Delegation an der Eröffnungszeremonie ins Stadion geführt hatte.

Bis Freitag hat die Schweiz 13 Medaillen gewonnen. Die Olympischen Winterspiele dauern noch bis Sonntag.



