Internierte Soldaten und Offiziere aus Polen im Hauptquartier der polnischen Division in Meilen, Kanton Zürich, aufgenommen im Mai 1945. Im Zweiten Weltkrieg waren rund 17'000 Armeeangehörige aus Polen in der Schweiz interniert. Sie hatten in der französischen Armee gegen Deutschland gekämpft - und flohen nach der Niederlage Frankreichs in die Schweiz.