Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Schweiz haben ihr neues Parlament gewählt. Grosse Verschiebungen, grüne Welle: Wir zeigen die wichtigsten Ergebnisse des Tages in fünf Grafiken.



1. Die Verschiebungen

Bei den Parlamentswahlen 2019 gibt es für Schweizer Verhältnisse massive Verschiebungenexterner Link. Auf einen Blick wird klar: Die Ergebnisse der Wahlen 2015 wurden jetzt "korrigiert".

Während Grüne und Grünliberale 2015 auf der Verliererseite standen, konnten sie nun Wählerstimmen und somit Sitze in beiden Kammern des Parlaments, im Nationalrat und im Ständerat, dazugewinnen. Bei der SVP verhält es sich genau umgekehrt.



Es ist das allgegenwärtige Thema in der Politik und in den Medien: der Klimawandel. Die Grünen, die Umweltthemen schon viele Jahre lang priorisieren, triumphieren noch mehr als angenommen. Laut aktuellsten Hochrechnungen von 20 Uhr sind die Grünen und die Grünliberalen die haushohen Gewinner der heutigen Parlamentswahlen.

gruene2 Gruene Welle Grafik

Die Grünen gewinnen aller Voraussicht nach ganze 16 Sitze, die Grünliberalen neun Sitze. Blickt man auf die Sitzgewinne und -verluste, wird klar, dass beide Parteien ihre verlorenen Sitze von 2015 nun wieder zurückgeholt haben – die Grünen haben ihre Verluste mehr als aufgeholt.



gruene Grüne Welle überrollt die Schweiz





Die SVP ist erwartungsgemäss die grosse Verliererin dieser Wahlen. Die Wahlumfragen hatten der SVP Verluste von ca. 2% der Wählerstimmen vorausgesagt. Tatsächlich haben sie nun voraussichtlich 3,8% verloren, das bedeutet elf Sitze im Nationalrat. Bei der SVP zeigt sich das Bild genau umgekehrt zu den Grünen: Sie haben jene Stimmen verloren, die sie vor vier Jahren im Vergleich zu 2011 gewonnen hatten.

SVP SVP verliert Sitze im PArlament





Die Wahlbeteiligung lag erneut bei weniger als 50% aller Stimmberechtigten, genauer gesagt bei nur etwa 46,1%. Das ist tiefer als bei den beiden vergangenen Wahlen. In der Schweiz ist die tiefe Stimmbeteiligung aber keine Besonderheit. Nur selten beträgt die Beteiligung bei Wahlen oder Abstimmungen mehr als 50%. Während in den 1950er-Jahren 70% aller Stimmberechtigten einen Zettel in die Urne warfen, haben sich seit 1979 immer nur weniger als die Hälfte beteiligt.

Woran das liegtexterner Link, erklären Experten zum Einen damit, dass die Schweiz eine halbdirekte Demokratie ist, zum anderen mit einem gesamtgesellschaftlichen Wandel. Wahlforscher sagen, seit Ende des 2. Weltkriegs beteiligen sich in vielen Industriestaaten weniger Menschen an Wahlen.

Die Wahlbeteiligung Wahlbeteiligung Schweizer Parlamentswahlen





