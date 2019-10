Dieser Inhalt wurde am 20. Oktober 2019 11:45 publiziert

Die Wahlurnen sind geschlossen. In allen Schweizer Kantonen und Gemeinden läuft jetzt die Auszählung der Wahlzettel. Laut Umfragen werden die Wahlen 2019 zu Gewinnen bei den Grünliberalen und den Grünen führen. Erwartet wird auch ein leichter Linksrutsch.



Erste Ergebnisse

Bei den Zürcher Ständeratswahlen zeichnet sich ein zweiter Wahlgang ab. Gemäss erster Hochrechnung hat nur der bisherige SP-Ständerat Daniel Jositsch das absolute Mehr erreicht. Alle anderen Kandidierenden liegen darunter.

Somit muss voraussichtlich auch der bisherige Ständerat Ruedi Noser (FDP) in einen zweiten Durchgang. Dieser findet am 17. November statt.

Noser liegt derzeit an zweiter Stelle, gefolgt von Roger Köppel (SVP), Marionna Schlatter (Grüne) und Tiana Angelina Moser (GLP). Abgeschlagen sind Nicole Barandun (CVP) und Nik Gugger (EVP). Mit den definitiven Resultaten wird nach 15 Uhr gerechnet.

Die Bündner Ständeräte Stefan Engler (CVP) und Martin Schmid (FDP) sind gut aus den Startlöchern gekommen. Nach 55 ausgezählten von total 106 Gemeinden führen sie das Feld der sechs Kandidierenden deutlich an. Sie können mit der Wiederwahl rechnen.



Der baselstädtische Ständeratssitz bleibt weiter in SP-Hand: Finanzdirektorin Eva Herzog liegt nach Auszählung der brieflichen Stimmen erwartungsgemäss weit vor den beiden bürgerlichen Herausforderinnen und über dem absoluten Mehr.



Auslandschweizer als Kandidaten

Im Vergleich zu den Wahlen 2015 hat sich die Zahl der Nationalratskandidierenden mit Wohnsitz im Ausland erhöht: In diesem Jahr sind es 73 Auslandschweizer, die einen Sitz anstreben, verglichen mit 57 Vertretern der Fünften Schweiz 2015. Im Jahr 2011 waren es 77.

Die besten Wahlchancen unter den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern hat die Diplomatin Christina Bürgi Dellspergerexterner Link. Sie wohnt in Paris und ist Spitzenkandidatin auf der SP-Hauptliste im Kanton Zug. "Für mich ist klar, dass ich zurück in den Kanton Zug ziehe, falls ich gewählt werde", sagte sie kürzlich der Neuen Zürcher Zeitungexterner Link. Unter den Kandidierenden aus dem Ausland hat auch Franz Muheimexterner Link eine gewisse Chance. Er ist auf der Hauptliste der Grünliberalen im Kanton Zürich und hat im Wahlkampf die Unterstützung der Operation Libero erhalten. Mit Listenplatz 20 braucht Muheim aber viel Unterstützung aus der Fünften Schweiz.

Ohne E-Voting

Im Gegensatz zu vor vier Jahren ist es in keinem Kanton mehr möglich, elektronisch abzustimmen. Der Bund hat die laufenden Verfahren aus Sicherheitsgründen ausgesetzt. Swi swissinfo.ch hat Kenntnis von vielen Schweizerinnen und Schweizern im Ausland, die deswegen von der Wahl ausgeschlossen blieben. Leser Peter Stalder schrieb uns: "Bis heute keine Unterlagen erhalten. Mit mir noch viele Auslandschweizer, habe die Namen und Adressen. Wir werden am 21.10.19 eine Klage einreichen, um diese Wahlen anullieren zu lassen." Für Nachfragen war Stalder nicht erreichbar.

Theoretisch können 175'000 Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, die sich zur Wahl registriert haben, an den Wahlen zum Nationalrat und in einigen Kantonen auch an den Wahlen zum Ständerat teilnehmen.

Grüne im Höhenflug

Meinungsforscher sind sich einig, dass die beiden Umweltparteien Grüne und Grünliberale um 2 bis 3 Prozentpunkte zulegen werden. Auf Parlamentssitze umgemünzt könnte dies nach Berechnungen von swissinfo.ch-Kolumnist Claude Longchamp ein Plus von 6 bis 8 bei den Grünen und ein Plus von 5 bis 8 bei den Grünliberalen bedeuten.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums steht die Schweizerische Volkspartei (SVP, konservative Rechte), die laut einer Kombinationsrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern 2,3 Prozentpunkte verlieren dürfte. Auch hier ist die harte Währung die Anzahl Sitze im Parlament, und da spielen Listen- und Unterlistenverbindung auch eine Rolle. Claude Longchamp: "Zwischen Minus 7 und minus 9 Sitze, alles liegt drin." Doch auch damit wird die SVP mit grossem Abstand die stärkste Partei der Schweiz bleiben. 2015 festigte sie mit 29,4% der Stimmen ihre Position an der Spitze der Rangliste.

Im aktuellen Wahlbarometer, das vom Forschungsinstitut Sotomo im Auftrag der SRG SSR (zu der auch swissinfo.ch gehört) durchgeführt wurde, erhielt die SVP 27,3% der Stimmen. Die Sozialdemokraten (SP, links) mit 18,2% und die Freisinnigen (FDP, rechtsliberal) mit 15,2% kämpfen um den zweiten Platz.

CVP weiter im Sinkflug

Ein harter Kampf scheint sich um den vierten Platz zwischen den Grünen und CVP abzuzeichnen. Im jüngsten Barometer, das letzte Woche veröffentlicht wurde, lagen beide gleichauf. Wenn die Abstimmungsergebnisse die Ergebnisse aller Umfragen bestätigen, machen die Grünen das beste Ergebnis ihrer Geschichte und ritzen die 10 %-Marke. Die CVP kann ihren seit Jahren dauernden Sinkflug kaum stoppen und landet dieses Jahr voraussichtlich ebenfalls bei knapp über 10 %. Dass sie diese psychologisch wichtige Marke unterschreiten wird, ist aber unwahrscheinlich. Auf Sitze im Parlament umgemünzt liegt aber auch hier eine brutale Niederlage drin: Zwischen minus 3 und minus 7 Sitze sind laut Claude Longchamp möglich.

Nichts deutet also darauf hin, dass sich das Gleichgewicht der politischen Kräfte wesentlich ändern wird. Das Schweizer Parlament wird traditionell von den vier Bundesratsparteien dominiert, die einen grossen Teil des politischen Spektrums abdecken.

Am 11. Dezember wird das neue Parlament, das aus der heutigen Abstimmung hervorgegangen ist, die sieben Regierungsmitglieder für die neue Legislaturperiode wählen. Schweizer Medien spekulieren bereits, ob die Grünen – allenfalls im Verbund mit den Grünliberalen – Ambitionen auf einen Sitz im Bundesrat anmelden werden. Doch voraussichtlich werden alle sieben ausscheidende Mitglieder eine neue Amtszeit beantragen, und das Parlament sollte sie traditionsgemäss erneut bestätigen.



Auf dem Weg zu einem weiblicheren Parlament

Der diesjährige Wahlkampf war selbst für Schweizer Verhältnisse eher flach. Teils lag das daran, dass die Schweizerische Volkspartei (SVP) nicht so viel Emotionen wecken konnte wie bei den letzten Wahlen. Der Frauen- und der Klimastreikexterner Link werden sich hingegen auf die Wahlen auswirken. Der Klimawandel prägte das ganze Jahr über die Debatte. Zahlreiche Strassenproteste im ganzen Land haben die jüngere Generation in den Städten politisiert.



Eine weitere Massendemonstration war der nationale Frauenstreik am 14. Juni. Eine der Forderungen der Demonstranten war es, die Vertretung von Frauen in den politischen Institutionen des Landes zu erhöhen. Diese Nachfrage hatte deutliche Auswirkungen auf die Kandidaten.



Obwohl Frauen etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, machen sie heute nur 33% des Nationalrates und 13% des Ständerates aus.

Höhere Wahlbeteiligung?

Die Popularität des Themas globale Erwärmung und die Mobilisierung der Frauen könnten zur höchsten Beteiligung seit 40 Jahren führen – allenfalls gar mit einer Wahlbeteiligungsquote von über 50%.

Die von einigen Kantonen und Städten erhobenen Daten zur vorgezogenen Stimmabgabe und die bereits per Briefpost erhaltenen Stimmzettel scheinen diese Annahme zu bestätigen. Nicht alle Analysten stimmen jedoch mit der Erwartung einer massiven Beteiligung überein.

Parlaments-Wahlen Eine Grafik mit der Sitzverteilung des Ständerates

Rund 5,3 Millionen Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, an den Parlamentswahlen vom 20. Oktober teilzunehmen.



Die endgültigen Ergebnisse der Nationalratswahlen werden am späten Sonntagabend erwartet. Die meisten Kantone werden bis 20 Uhr Schweizer Zeit Resultate haben. Bern und Waadt werden nach 23 Uhr folgen.

Für den Ständerat müssen sich mehrere Kantone auf einen zweiten Wahlgang einstellen, da die Wahlen nach dem Mehrheitssystem durchgeführt werden. Das bedeutet, dass mehr als 50% der Stimmen erreicht sein müssen, um auf Anhieb gewählt zu werden.

Wenn sich mehrere Kandidaten im Wettbewerb befinden, ist es praktisch unmöglich, diese Schwelle zu überschreiten. Daher ist in mehreren Fällen eine zweite Abstimmung erforderlich.

