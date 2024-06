Unfall verursacht Explosion in Tiefgarage in Nussbaumen AG

(Keystone-SDA) Bei der Explosion mit zwei Toten und elf Verletzten am Donnerstagabend in Nussbaumen AG handelt es sich nach Erkenntnissen der Kantonspolizei Aargau um einen Unfall. Ein Delikt kann demnach ausgeschlossen werden.

Es sei noch unklar, was die Explosion verursacht habe, sagte Polizeisprecher Daniel Wächter am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Abklärung der Ursache sei am Laufen.

Spezialisten prüften auch die Statik der Wohnsiedlung. Es seien Massnahmen zur Sicherung der Tiefgarage ergriffen, hiess es. Es gab am Freitagmittag laut Polizei immer noch Bereiche, die einsturzgefährdet sind.

Ein Teil der rund 100 Personen, die aus sechs mit der Tiefgarage verbundenen Häusern evakuiert wurden, konnte bereits in der Nacht wieder in die Wohnungen zurückkehren. Für die übrigen Personen ist am Freitagmorgen eine Anlaufstelle vor Ort eingerichtet worden.

Keine weiteren Opfer aufgefunden

Die Löscharbeiten wurden nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Freitag beendet. Es seien keine weiteren toten oder verletzten Personen gefunden worden, teilte die Polizei mit.

In der Garage herrsche grosses Chaos und es sei immenser Sachschaden am Gebäude und den abgestellten Fahrzeugen entstanden. Zur Höhe des Schaden lag noch keine Schätzung vor.

Im Schulhaus Unterboden, das sich direkt neben dem Zentrum Markthof befindet, in dessen Tiefgarage sich die Explosionen ereigneten, ging der Schulunterricht am Freitag normal weiter, wie die Schulleitung auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Explosionen um 19.00 Uhr

In der Tiefgarage der Wohnanlage im Dorfzentrum von Nussbaumen bei Baden hatte es am Donnerstag kurz vor 19.00 Uhr mehrere Explosionen gegeben. Der Brand breitetet sich in der Folge über mehrere Stockwerke eines Wohnblocks aus. Die hohe, pilzförmige Rauchwolke war von weit her zu sehen.

Eine unbekannte Drohne in der Luft hatte nach Angaben der Polizei den Rettungseinsatz der 250 Einsatzkräfte vorübergehend behindert. Die drei Rettungshelikopter konnten wegen einer Drohne nicht mehr fliegen, wie die Polizei auf der Plattform X schrieb. Sie forderte die Drohnenpiloten dringend auf, die Drohnen aus der Luft zu holen.