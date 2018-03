Dieser Inhalt wurde am 19. März 2018 08:25 publiziert 19. März 2018 - 08:25

Der separatistische Anführer Kataloniens Carlès Puigdemont ist am Sonntagabend in Genf aufgetreten. Er war Gast der 16. Ausgabe des internationalen Festivals und Forums für Menschenrechte (FIFDH) und nahm an einem Podium über Selbstbestimmung teil.

Video Puigdemont Puigdemont

swissinfo.ch und SRF (Tagesschau vom 18.03.2018)

