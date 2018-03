America latina - Argentina

Nel periodo compreso fra metà Ottocento e l'inizio della Prima guerra mondiale circa due milioni di europei - tra cui parecchi italiani - emigrano verso l'Argentina in cerca di fortuna. Il flusso migratorio è in gran parte favorito dalla politica di popolamento del governo di Buenos Aires, il quale conta sugli emigranti del Vecchio continente per colonizzare e sviluppare i vasti territori dell'entroterra. Grazie al buon livello d'istruzione, alle conoscenze professionali e ad una discreta disponibilità finanziaria, gli immigrati svizzeri ( 40'000 ) sono particolarmente ben accetti. La maggior parte proviene dal canton Vallese e dal Ticino. Molti emigranti svizzeri s'insediano nella provincia di Santa Fe, dove nel 1856 venne fondata la prima colonia elvetica con il nome d' Esperanza . Tra il 1870 ed il 1915, dai 6'000 ai 9'000 ticinesi sbarcano a Buenos Aires dopo aver attraversato l'Atlantico dai porti di Genova, Le Havre e Marsiglia. Si tratta prevalentemente di cittadini del Sottoceneri (distretti di Lugano e Mendrisio), una regione tradizionalmente incline ad attività legate alla costruzione. Molti muratori e carpentieri si fermano nella capitale argentina, in piena espansione, mentre i contadini si spostano verso le fertili terre delle provincie di Cordoba, Santa Fe e Tucuman. L'emigrazione ticinese in Argentina e nel resto dell'America latina (Ecuador, Cile, Uruguay, Paraguay e Brasile) si caratterizza per un marcato spirito imprenditoriale . Alcune famiglie si ritagliano una posizione di tutto rispetto integrandosi tra le maglie della borghesia dei grandi centri industriali e commerciali. Tra gli emigranti ci sono pure architetti e scalpellini , le cui opere costituiscono ancora oggi un elemento di rilievo del patrimonio architettonico del continente. L'emigrazione oltremare cessa di essere un fenomeno rilevante a partire dalla Grande depressione degli anni '30. Nella seconda metà del XX secolo, le dittature militari e l'instabilità economica costringono poi molti emigranti e i loro discendenti a far ritorno in Svizzera . Considerato il grado d'inserimento nella società d'accoglienza e le somme di denaro inviate alle famiglie rimaste a casa (rimesse), quella dal Ticino verso l'Argentina può essere definita un'emigrazione riuscita.

