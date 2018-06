Per quanto riguarda la Svizzera, il volume di investimenti si situava già regolarmente al di sopra del 24% del PIL nel periodo tra il 1997 e il 2007. Nel 2009, in seguito alla crisi economica, era poi sceso al suo livello più basso dell’ultimo ventennio (22,7%). Da allora si è registrata una continua progressione, fino a risalire al 24,5% l’anno scorso. Con questa percentuale la Svizzera si è piazzata nel 2017 al terzo rango tra i paesi che investono di più in Europa.

Da notare che circa il 50% degli investimenti pubblici e privati di questi paesi europei sono destinati alle costruzioni, dall’edilizia alle infrastrutture. Poco più del 30% viene impiegato per la produzione industriale – in particolare macchinari, equipaggiamento e armamenti – e quasi il 20% per promuovere la proprietà intellettuale.

Tenendo conto solo dei membri dell’Unione, emerge ad esempio che l’anno scorso gli investimenti corrispondevano al 20,1% del Prodotto interno lordo (PIL), ossia il 2,3% in meno rispetto al 2007. La zona euro ha subito addirittura una flessione del 2,7% in questo periodo. Tra UE e AELS solo sei paesi sono riusciti nel 2017 a superare la quota di investimenti raggiunta dieci anni prima.

Mentre la situazione politica in Italia ha riacceso i timori di nuove turbolenze sui mercati finanziari, numerosi paesi europei non sono ancora riusciti a risollevarsi dalla crisi che ha pesato nell’ultimo decennio sulla loro economia. Lo dimostrano diversi indicatori, tra cui quello relativo agli investimenti del settore pubblico e privato, pubblicato pochi giorni fa da Eurostat.

La Svizzera tra i paesi europei che investono di più
Armando Mombelli
05 giugno 2018 - 14:47