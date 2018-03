Il prezzo del Viagra sotto inchiesta

Stando a un'inchiesta della Comco aperta il 26 giugno 2006, i prezzi consigliati da Pfizer, Eli Lilly e Bayer per i rispettivi farmaci vengono applicati dalla maggior parte dei punti vendita e si trasformano quindi in prezzi fissi. La Segreteria della Comco considera questa pratica un accordo verticale illecito fra produttori e distributori e raccomanda di proibirla e sanzionarla. La Comco, che non è vincolata dalla proposta della sua segreteria, deciderà se e quali misure prendere una volta ricevute le prese di posizioni delle aziende interessate, si legge in una nota diffusa martedì. Nel peggiore dei casi, i produttori potrebbero dover pagare una multa salatissima, pari al 10% della cifra d'affari realizzata in Svizzera dalle tre aziende negli ultimi tre anni. I tre medicamenti in questione sono detti «fuori lista» perché non fanno parte della lista delle specialità e non sono perciò rimborsate dalle assicurazioni malattia. La decisione della Comco potrebbe rappresentare un segnale per tutto il settore. Raccomandazioni di prezzo simili esistono per 4000 medicinali «fuori lista».

I produttori di medicinali contro l'impotenza rischiano una sanzione da parte della Commissione della concorrenza (Comco). La Segreteria della Comco ritiene infatti che i prezzi raccomandati per Viagra, Cialis e Levitra non garantiscano la concorrenza.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il prezzo del Viagra sotto inchiesta 10 febbraio 2009 - 16:40 I produttori di medicinali contro l'impotenza rischiano una sanzione da parte della Commissione della concorrenza (Comco). La Segreteria della Comco ritiene infatti che i prezzi raccomandati per Viagra, Cialis e Levitra non garantiscano la concorrenza. Stando a un'inchiesta della Comco aperta il 26 giugno 2006, i prezzi consigliati da Pfizer, Eli Lilly e Bayer per i rispettivi farmaci vengono applicati dalla maggior parte dei punti vendita e si trasformano quindi in prezzi fissi. La Segreteria della Comco considera questa pratica un accordo verticale illecito fra produttori e distributori e raccomanda di proibirla e sanzionarla. La Comco, che non è vincolata dalla proposta della sua segreteria, deciderà se e quali misure prendere una volta ricevute le prese di posizioni delle aziende interessate, si legge in una nota diffusa martedì. Nel peggiore dei casi, i produttori potrebbero dover pagare una multa salatissima, pari al 10% della cifra d'affari realizzata in Svizzera dalle tre aziende negli ultimi tre anni. I tre medicamenti in questione sono detti «fuori lista» perché non fanno parte della lista delle specialità e non sono perciò rimborsate dalle assicurazioni malattia. La decisione della Comco potrebbe rappresentare un segnale per tutto il settore. Raccomandazioni di prezzo simili esistono per 4000 medicinali «fuori lista».