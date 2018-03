In occasione delle elezioni cantonali del 1991, la Lega dei ticinesi ha raggiunto il 12,8% dei voti nel Gran Consiglio. Nelle elezioni cantonali successive ha ottenuto una percentuale ancora più alta, salendo al 18,1% dei consensi e conquistando un seggio nel governo ticinese. Nelle elezioni federali del 1995 la Lega non è riuscita a mantenere questi risultati: ha perso il seggio nel Consiglio degli Stati e uno nel Consiglio nazionale. Nel 1999 ha potuto riconquistare il secondo seggio in Consiglio nazionale. Nelle elezioni federali del 2003 ha perso un seggio nel Consiglio nazionale e anche nel 2007 la Lega è riuscita a far eleggere un solo deputato.

La Lega dei Ticinesi è stata fondata nel 1991 come partito borghese di protesta di destra. Già in occasione della sua prima partecipazione alle elezioni nel Canton Ticino ha ottenuto un grande risultato. Nelle elezioni federali del 1991 ha conquistato in Ticino il 23,6% dei voti, 2 seggi nel Consiglio nazionale e 1 seggio nel Consiglio degli Stati.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Lega dei Ticinesi 19 maggio 2007 - 07:37 La Lega dei Ticinesi è stata fondata nel 1991 come partito borghese di protesta di destra. Già in occasione della sua prima partecipazione alle elezioni nel Canton Ticino ha ottenuto un grande risultato. Nelle elezioni federali del 1991 ha conquistato in Ticino il 23,6% dei voti, 2 seggi nel Consiglio nazionale e 1 seggio nel Consiglio degli Stati. In occasione delle elezioni cantonali del 1991, la Lega dei ticinesi ha raggiunto il 12,8% dei voti nel Gran Consiglio. Nelle elezioni cantonali successive ha ottenuto una percentuale ancora più alta, salendo al 18,1% dei consensi e conquistando un seggio nel governo ticinese. Nelle elezioni federali del 1995 la Lega non è riuscita a mantenere questi risultati: ha perso il seggio nel Consiglio degli Stati e uno nel Consiglio nazionale. Nel 1999 ha potuto riconquistare il secondo seggio in Consiglio nazionale. Nelle elezioni federali del 2003 ha perso un seggio nel Consiglio nazionale e anche nel 2007 la Lega è riuscita a far eleggere un solo deputato. Fatti e cifre Anno di fondazione: 1991 Seggi Consiglio nazionale: 1 Seggi Consiglio degli Stati: 0