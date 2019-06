I sostenitori della candidatura non vedono invece alcuna contraddizione con la politica di neutralità. In quanto paese neutrale, la Svizzera è "relativamente indipendente" e quindi può cercare soluzioni consensuali, argomenta il Dipartimento federale degli affari esteri ( DFAELink esterno ).

Il parlamento affosserà la candidatura della Svizzera al Consiglio di sicurezza dell'ONU? Kathrin Ammann 19 giugno 2019 - 18:00 Dal 2011, la Svizzera promuove la propria candidatura al Consiglio di sicurezza dell'ONU. La resistenza politica interna che si appella alla neutralità elvetica ha finora trovato finora poco sostegno. Ma gli equilibri potrebbero cambiare. Nel 2023 la Svizzera vorrebbe ottenere un mandato di due anni come membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, occupando uno dei due seggi assegnati all'Europa occidentale. La decisione è stata presa otto anni fa dal Consiglio federale (governo svizzero). In vista dell'elezione che si terrà nel 2022 all'Assemblea generale dell'ONU, la Svizzera sembra avere qualche possibilità di successo: finora, Malta è infatti l'unico Stato concorrente. La piccola e neutrale Svizzera siederà al tavolo della grande politica mondiale? Per l'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), si tratta di uno scenario inconcepibile: la Svizzera non può essere nel Consiglio di sicurezza poiché in quanto paese neutrale non può prendere decisioni relative alla guerra o alla pace, ritiene il principale partito elvetico. L'UDC ha tentato di combattere la decisione del governo in parlamento. Tra le varie cose, ha chiesto che fosse il legislativo a decidere in merito alla candidatura elvetica. Una proposta che nel 2013 non aveva però raccolto una maggioranza politica. Il vento è cambiato Nell'estate 2018, l'UDC ha tuttavia ottenuto improvvisamente sostegno. I media svizzeri hanno riportato le crescenti critiche emerse tra i ranghi dei partiti di centro. Mentre il Partito popolare democratico (PPD) è diviso, una maggioranza del Partito liberale radicale (PLR) si dice contraria alla candidatura. In un suo contributo pubblicato all'inizio dell'anno sul settimanale della destra conservatrice Weltwoche, il presidente del PPD Gerhard Pfister ha affermato che quando il governo ha iscritto la Svizzera nell'elenco dei candidati, il mondo era diverso da quello odierno. "Da allora, gli Stati Uniti, la Russia e la Cina hanno vieppiù ignorato gli organismi e gli accordi internazionali, tornando alla politica di potere che gli Stati europei perseguivano prima della Prima guerra mondiale. Il Consiglio di sicurezza diventa il palcoscenico di una nuova grande politica di potere". Anche Paul Widmer, ex ambasciatore e professore di relazioni internazionali all'Università di San Gallo, sostiene che il parlamento dovrebbe consigliare al governo di ritirare la candidatura. La Svizzera dovrebbe accontentarsi di ciò che fa la sua forza, ovvero il fatto di "mettere la sua neutralità al servizio della comunità internazionale", ha scritto sul domenicale NZZ am Sonntag. Mandato "compatibile" con la neutralità I sostenitori della candidatura non vedono invece alcuna contraddizione con la politica di neutralità. In quanto paese neutrale, la Svizzera è "relativamente indipendente" e quindi può cercare soluzioni consensuali, argomenta il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Già oggi, la Svizzera deve condividere le decisioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha affermato Frank Grütter, capo della Divisione Nazioni Unite e organizzazioni internazionali del DFAE, alla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF. Con un seggio, la Svizzera potrebbe partecipare a queste decisioni. In un rapporto richiesto dal parlamento, e presentato nell'estate 2015, anche il governo scrive che "un mandato della Svizzera nel Consiglio di sicurezza è pienamente compatibile con il diritto e la politica della neutralità della Svizzera". L'UDC non molla Con una nuova mozione, l'UDC chiede di rinunciare definitivamente alla candidatura svizzera al Consiglio di sicurezza dell'ONU. La proposta verrà verosimilmente discussa giovedì 20 giugno dai rappresentanti della Camera del popolo (Consiglio nazionale). E questa volta, potrebbe ricevere più sostegno rispetto al 2013 e, forse, ottenere una maggioranza.