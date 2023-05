Vivere in uno dei paesi più poveri del mondo

Pochissima libertà di movimento nonostante l'auto: la famiglia Graf in Sud Sudan. SRF

Il pilota svizzero David Graf è tornato a casa con la sua famiglia dopo tre anni e mezzo di permanenza in Sud Sudan.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, David e Sibylle Graf stavano volando verso nord, sopra il continente africano, con i loro figli Melina (4 anni) e Maurice (2 anni). Per una volta, il pilota non era seduto in cabina, ma in una normale poltrona per passeggeri.

Dopo tre anni e mezzo di lavoro per la compagnia aerea no-profit "Mission Aviation Fellowship" (MAF) in Sud Sudan, David Graf, originario di Sciaffusa, è tornato a casa con la sua famiglia. "Qui ci si può logorare molto e noi non lo vogliamo", dice durante la videointervista. "Partiamo quando possiamo ancora sentirne la mancanza".

Povertà e violenza in Sud Sudan Il Paese dell'Africa orientale è diventato indipendente nel 2011. . Nel 2013 è scoppiata una guerra civile che è durata fino al 2018. Ancora oggi si verificano ripetuti conflitti armati. Secondo l'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati, ad oggi sono fuggite 4,5 milioni di persone, molte delle quali all'interno del Paese. Il Sud Sudan è considerato uno dei Paesi più poveri del mondo. Secondo le stime dell'Unicef, circa 7,8 milioni di persone sono gravemente minacciate dalla fame, ovvero due terzi dell'intera popolazione. A causa dei prezzi elevati dei generi alimentari, dei disastri naturali come siccità e inondazioni, della mancanza di infrastrutture e delle violenze, la maggior parte delle persone dipende dagli aiuti di emergenza. End of insertion

David Graf vorrebbe lavorare in futuro come pilota professionista in Svizzera, mentre la moglie Sybille intende riprendere l'attività di infermiera.

Vita familiare dietro muri e recinzioni di filo spinato

La loro vita a casa sarà molto diversa da quella a Juba, la capitale del Sud Sudan. Per qualche anno, la famiglia ha vissuto insieme ad altro personale straniero della MAF in un compound, un complesso residenziale sorvegliato dietro mura e recinzioni di filo spinato.

C'erano acqua corrente, elettricità e una piccola piscina. Al di fuori delle mura, la gente vive in condizioni di estrema povertà, attingendo l'acqua dal troppo pieno del complesso. "È una situazione molto brutta, si potrebbe aiutare ovunque. Ma non posso", dice Sibylle Graf. È quindi importante focalizzarsi su quegli aiuti che fanno davvero la differenza.

L'infermiera Sibylle Graf (al centro, con i suoi due figli) ha lavorato in Sud Sudan come operatrice sanitaria. SRF

na volta alla settimana, la 39enne si recava in un istituto per bambini dove poteva portare Maurice e Melina. Lì raccontava storie, cantava canzoni con i bambini e le bambine o organizzava feste di compleanno con torta, giochi e piccoli regali per tutti.

Poca libertà di movimento

La vita quotidiana di Sibylle Graf si svolgeva in pochi luoghi: all'interno e nei dintorni del complesso, al mercato, nella casa dei bambini. La situazione in materia di sicurezza non permetteva escursioni.

C'era il rischio di rapine o di imbattersi accidentalmente in uno scontro tra gruppi ostili. "Molte persone sperimentano la violenza nella loro vita, quindi la soglia di inibizione alla violenza è più bassa", spiega Sibylle Graf. Si sentiva più sicura quando era con Melina e Maurice e quindi riconoscibile come madre.

Bambini e capre in pista

A differenza della moglie, David Graf si spostava ogni giorno nel Paese. Il primo volo decollava già alle 8:00 del mattino. Per conto di varie ONG, ha portato aiuti e passeggeri in luoghi remoti.

Molti luoghi sono difficili da raggiungere via terra e nella stagione delle piogge non sono affatto accessibili. Sebbene il Sud Sudan sia 15 volte più grande della Svizzera, ha solo circa 300 chilometri di strade asfaltate. Con il Cessna è atterrato su piste non asfaltate e ha dovuto assicurarsi che non vi fossero bambini o animali. Ma l'appagamento più grande per il 35enne è stato rendersi conto "che è possibile fare la differenza". Ad esempio, quando è atterrato di nuovo dopo mesi con i farmaci per la malaria nella stiva e il personale medico lo ha accolto raggiante di gioia.

Per il momento, i quattro non vedono l'ora di tornare dalla loro famiglia. E alle comodità della loro nuova, vecchia casa: fare jogging a temperature normali, come dice Sibylle Graf con una risata. E agli spaetzli con salsa al vino rosso e a una buona bistecca, aggiunge il marito.

