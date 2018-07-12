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海外を目指す子供たちへ 飯野多希留さんのメッセージ

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今年、スイス・チューリヒにある５部リーグのサッカークラブ・バッサースドルフに加入した飯野多希留さん（２４）。遠く離れた異国の地で、プロサッカー選手というゴールを目指すために必要なこととはー。

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