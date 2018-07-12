海外を目指す子供たちへ 飯野多希留さんのメッセージ

日本から遠く離れたスイスでプロサッカー選手を目指す若者がいる。東京都出身の飯野多希留（いいの・たける）さん（２４）だ。このほどスイス５部リーグのクラブ、バッサースドルフ（チューリヒ）に加入。言葉のハンデをものともせず、ただ一人の日本人選手として日々技術を磨いている。