海外を目指す子供たちへ 飯野多希留さんのメッセージ 宇田薫 スポーツ 特集: スイスと日本をつなぐ ... この記事を印刷する コメントする 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%B8-%E9%A3%AF%E9%87%8E%E5%A4%9A%E5%B8%8C%E7%95%99%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8/44243340" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/07/12 8:30に配信されました2018-07-12 08:30 今年、スイス・チューリヒにある５部リーグのサッカークラブ・バッサースドルフに加入した飯野多希留さん（２４）。遠く離れた異国の地で、プロサッカー選手というゴールを目指すために必要なこととはー。 Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア