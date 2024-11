China trabalhará com EUA com base no respeito mútuo, diz chancelaria

PEQUIM (Reuters) – A China continuará a trabalhar com os Estados Unidos com base no respeito mútuo, na coexistência pacífica e na cooperação vantajosa para todos, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira, depois que Donald Trump reivindicou a vitória na eleição presidencial dos EUA.

Os estrategistas chineses esperam uma retórica mais inflamada e tarifas potencialmente incapacitantes por parte de Trump, que propôs taxação sobre as importações chinesas superiores a 60% e o fim do status de nação comercial mais favorecida da China.

“Nossa política em relação aos EUA é consistente”, disse a porta-voz Mao Ning em uma coletiva de imprensa regular em Pequim, quando perguntada sobre como o retorno de Trump ao Salão Oval afetaria as relações entre os EUA e a China.

“Continuaremos a ver e a lidar com as relações entre a China e os EUA de acordo com os princípios de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha”, acrescentou.

A China vende mercadorias no valor de mais de 400 bilhões de dólares por ano para os EUA e centenas de bilhões a mais em componentes para produtos que os norte-americanos compram de outros países.

Os analistas dizem que a perspectiva de uma guerra comercial abalou a liderança da China, que tem se apoiado fortemente nas exportações para impulsionar o crescimento, uma vez que os consumidores estão retendo os gastos na economia de 19 trilhões de dólares que passa por dificuldades.

