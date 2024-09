Autoestima aumenta vida sexual, revela estudo

Self-esteem increases satisfaction with sexual experiences Keystone-SDA

Pessoas autoconfiantes fazem mais e melhor sexo, de acordo com um estudo de longo prazo realizado pelas Universidades de Zurique e Utrecht.

O estudo mostra que as pessoas com autoestima mais elevada se sentem mais satisfeitas com suas experiências sexuais.

Por outro lado, experiências sexuais satisfatórias também levam a uma autoestima mais elevada, conforme Elisa Weber, principal autora do estudo, disse à agência de notícias Keystone-SDA na quarta-feira.

O estudo, que foi publicado na revista especializada Personality and Social Psychology Bulletin, baseia-se em dados de mais de 11.000 adultos na Alemanha que foram pesquisados repetidamente durante um período de 12 anos.

De acordo com o estudo, as mudanças na satisfação sexual de um entrevistado levaram a mudanças na autoestima da pessoa e vice-versa. Descobriu-se que essa correlação entre autoestima e bem-estar sexual é independente da situação do relacionamento. Entretanto, ela foi, em média, mais pronunciada em pessoas mais velhas e mulheres do que em pessoas mais jovens e homens.

Pessoas autoconfiantes expressam melhor seus desejos

O principal objetivo do estudo era entender melhor a conexão entre a autoestima e as experiências sexuais, disse Weber. Essa foi uma pesquisa básica. Entretanto, os resultados também podem ser relevantes para terapias no futuro.

Os pesquisadores explicam essa conexão dizendo que as pessoas com autoestima elevada podem ser mais capazes de comunicar seus desejos e preferências aos parceiros íntimos, o que, a longo prazo, resulta em maior bem-estar sexual, conforme explicou a Universidade de Zurique em um comunicado à imprensa sobre o estudo.

O fato de que as experiências positivas em relacionamentos sociais e íntimos geralmente aumentam a autoestima, enquanto as experiências negativas podem levar à insegurança, também pode ter um papel importante.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

