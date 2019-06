Um novo estudo destaca a ligação entre emissões de carbono, mudanças climáticas e saúde humana. "A Suíça se preparou para lidar com as ondas de ...

Manter-se fresco e hidratado é essencial durante uma onda de calor, e não apenas para as pessoas, como ilustra esta foto de 2018 no Lago Katzen, na região de Zurique

O que significa "perigosamente quente" na Suíça Susan Misicka e Alexandra Kohler 25. Junho 2019 - 12:00 As altas temperaturas esperadas em todo o país esta semana fizeram com que a MeteoSwiss emitisse um alerta de maior onda de calor desde 2015. Qual é o nível de calor considerado perigoso para a saúde na Suíça? Um clima particularmente quente é previsto de terça a quinta-feira, incluindo temperaturas recordes de 40° em algumas regiões. O que constitui uma onda de calor na Suíça? "Na Suíça, as ondas de calor geralmente ocorrem em conjunto com condições de alta pressão e um fluxo de ar de sul a sudoeste, de modo que o ar quente e seco é empurrado para a região alpina", observa o Portal Federal de Riscos Naturais, que define uma onda de calor como "um período de estresse térmico extremo, que pode colocar em perigo a saúde humana". MeteoSwiss, o Departamento Federal de Meteorologia e Climatologia, baseia seus alertas de calor em um índice de calor que leva em conta a temperatura e a umidade do ar. Os alertas são emitidos através de comunicados de imprensa e teletexto, com atualizações frequentes pela internet. O que significam os níveis de alerta? "Nível de perigo 3" é quando o índice de calor atinge 90+ em três dias consecutivos. Assim, durante a parte mais quente do dia, uma onda de calor suíça pode significar desde 29°C com 75% de umidade relativa até 34° com 30% de umidade. Isto é o que a maioria do país estará enfrentando a partir de terça-feira ao meio-dia. + Tabelas de índice de calor "Nível de perigo 4" é um alerta de onda de calor extrema - é quando o índice de calor é de 93+ por pelo menos cinco dias. Isto se traduz em qualquer lugar desde 29°C com 80% de umidade até 35°C com 30% de umidade. Esta é a previsão para a região da Basileia, no norte da Suíça, bem como em partes do cantão do Valais, no sudoeste do país. Ambos os níveis trazem um risco de problemas circulatórios e desconforto físico; o nível 3 significa "perigo significativo", enquanto o nível 4 significa "perigo grave". De acordo com a MeteoSwiss, o nível 4 mais recente foi emitido em 2015 - o ano mais quente já registrado na Suíça. E os níveis 1, 2 e 5? Ao contrário das avalanches, inundações e outros alertas emitidos pelo portal de risco, estes não existem para ondas de calor. "Os alertas de calor são emitidos apenas para as categorias 3 e 4, uma vez que uma onda de calor mais extrema do que isso é muito improvável que ocorra nessas latitudes", observa o portal. No entanto, há uma grande probabilidade de algumas temperaturas baterem recordes: Com que frequência o termômetro atinge os 30°C na Suíça? Isso varia consideravelmente, dependendo da localização e do clima, mas os dias de 30 graus estão se tornando mais comuns. Por exemplo, o número de dias quentes no cantão de Lucerna tem aumentado constantemente desde 2000. O recorde histórico de calor suíço de 41,5° Celsius foi estabelecido em 11 de agosto de 2003 em Grono, no cantão dos Grisões (Graubünden). No entanto, ele foi registrado usando uma antiga técnica de medição de cabanas meteorológicas, que geralmente registravam temperaturas alguns graus mais altas do que os instrumentos modernos.