Organização genebrina emite “alerta vermelho” sobre o clima

KEYSTONE

As mudanças climáticas se tornaram mais visíveis do que nunca no ano passado, com registros negativos alarmantes. E isso pode piorar ainda mais, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

4 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Geneva-based organisation sends out climate ‘red alert’ original ler mais Geneva-based organisation sends out climate ‘red alert’

É bem possível que 2024 ultrapasse o recorde de temperatura de 2023, alertou Omar Baddour, chefe do departamento de monitoramento climático da OMM, com sede em Genebra, na terça-feira.

Janeiro de 2024 já foi o janeiro mais quente desde o início da industrialização, disse Baddour na publicação do relatório da OMM sobre o estado do clima global em 2023.

“A Terra está enviando um pedido de ajuda. O relatório […] mostra um planeta à beira do abismo”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Celeste Saulo, chefe da OMM, falou de um “alerta vermelho”. “As mudanças climáticas são muito mais do que temperaturas. O que testemunhamos em 2023, especialmente com o aquecimento sem precedentes dos oceanos, o recuo das geleiras e a perda de gelo marinho na Antártida, é motivo de preocupação especial”, disse ela.

A OMM confirmou suas estimativas preliminares: a temperatura média global em 2023 ficou cerca de 1,45°C acima dos níveis pré-industrialização (1850-1900). Antes disso, 2016 foi o ano mais quente já registrado, com cerca de 1,3°C a mais.

Mostrar mais

Mostrar mais Assim funciona a Organização Meteorológica Mundial Este conteúdo foi publicado em De repente a Organização Meteorológica Mundial está em todas as manchetes de jornais. Mas que instituição é essa? ler mais Assim funciona a Organização Meteorológica Mundial

De acordo com o Departamento Federal de Meteorologia (MeteoSwiss), 2023 foi o segundo ano mais quente na Suíça desde o início das medições. Em termos de temperaturas, ele atingiu uma temperatura média anual nacional de 7,2°C. Apenas 2022 foi mais quente.

O serviço europeu de mudanças climáticas Copernicus indicou um aquecimento de 1,48°C em 2023. A OMM analisa em conjunto os conjuntos de dados do Copernicus e de vários outros institutos renomados. Como resultado, seu relatório sobre mudanças climáticas tem uma base particularmente ampla e é considerado uma referência global.

Mostrar mais

Mostrar mais Somos responsáveis por uma em cada três vítimas do calor Este conteúdo foi publicado em Cerca de um terço das mortes por calor em todo o mundo podem ser atribuídas às mudanças climáticas causadas pela atividade humana. ler mais Somos responsáveis por uma em cada três vítimas do calor

Ondas de calor e derretimento das geleiras

De acordo com a OMM, 90% das regiões oceânicas sofreram uma onda de calor ao longo do ano. Além disso, as geleiras perderam mais gelo do que em qualquer outro ano desde o início dos registros em 1950, especialmente na América do Norte e na Europa.

A extensão do gelo marinho da Antártida também atingiu um recorde negativo. A extensão máxima foi um milhão de quilômetros quadrados menor do que o recorde negativo anterior: isso corresponde a uma área aproximadamente do tamanho da Alemanha e da França juntas.

No ano passado, o nível médio global do mar foi mais alto do que em qualquer outro momento desde o início das medições por satélite em 1993, e nos últimos dez anos o nível do mar subiu duas vezes mais rápido do que nos primeiros dez anos desde o início das medições por satélite. Isso se deve ao derretimento das geleiras e do gelo marinho, bem como à expansão térmica da água mais quente.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever