Homem consegue se curar do HIV em Genebra

Pesquisadores na Suíça estudaram a recuperação do paciente e esperam obter novos avanços na cura do HIV. Keystone-SDA

A cura de um paciente com HIV em Genebra foi confirmada por um artigo publicado na renomada revista científica Nature Medicine. O vírus não foi detectado nele por 32 meses, anunciou o Hospital Universitário de Genebra (HUG) na terça-feira.

1 minuto

O homem havia recebido um transplante de medula óssea em Genebra. Em todo o mundo, apenas sete pessoas são consideradas provavelmente curadas de uma infecção por HIV após um transplante de medula óssea. Em todos esses casos, o transplante veio de um doador com a rara mutação do gene CCR5 delta 32, que é conhecida por tornar as células naturalmente resistentes ao HIV.

A característica especial do paciente tratado no HUG é que o transplante vem de um doador que não é portador da mutação. Apesar disso, o vírus permanece indetectável nele mesmo 32 meses após o término da terapia antirretroviral.

No artigo especializado, os pesquisadores agora examinaram detalhadamente a remissão desse paciente. Eles esperam obter novas perspectivas sobre a cura do HIV.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

