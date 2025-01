Pesquisadores de Zurique desenvolvem desumidificador ecológico

Pesquisadores de Zurique desenvolveram um desumidificador sem eletricidade. É um elemento de construção que permite que as paredes e os tetos absorvam a umidade do ar e a armazenem temporariamente.

Esses elementos inovadores de parede e teto são feitos de resíduos finamente moídos de pedreiras de mármore e são produzidos usando uma impressora 3D, informou o instituto federal de tecnologia ETH Zurich na sexta-feira.

Para desumidificar os cômodos, atualmente, são usados sistemas de ventilação nos prédios comerciais. Embora essa desumidificação mecânica funcione de forma confiável, ela custa energia, de acordo com a universidade. Dependendo da eletricidade utilizada, ela contribui para a poluição climática.

De acordo com a universidade, os componentes desenvolvidos pelos pesquisadores da ETH poderiam substituir os sistemas de ventilação mecânica. De acordo com os cálculos dos pesquisadores, os elementos causam significativamente menos emissões de gases de efeito estufa em um ciclo de vida de 30 anos do que um sistema de ventilação que desumidifica o ar na mesma medida.

