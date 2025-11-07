Banco Central da Suíça investe US$ 167 bi em ações de tecnologia

Unlike most central banks, the SNB is not owned by the national government. Keystone / Gaetan Bally

Com bilhões investidos em ações de empresas como Apple e Nvidia, o Banco Nacional da Suíça se consolidou como um dos maiores investidores em tecnologia do mundo. A estratégia, usada para conter a valorização do franco suíço, vem sendo comparada à de fundos soberanos.

O Banco Nacional Suíço (BNS) tem participações acionárias nos EUA no valor de US$ 167 bilhões (CHF 132 bilhões), distribuídas em mais de 2.300 posições, de acordo com documentos de junho da SEC, a agência reguladora do mercado de valores americano.

Mais de US$ 42 bilhões estão investidos em apenas cinco empresas: Amazon, Apple, Meta, Microsoft e Nvidia, o que o torna em um grande investidor do Vale do Silício. Sua participação na Apple, por si só, vale quase US$ 10 bilhões, e sua participação na Nvidia é superior a US$ 11 bilhões.

Embora não seja um fundo soberano, o balanço patrimonial de US$ 855 bilhões do BNS em ativos, incluindo suas participações em tecnologia, o coloca em uma categoria semelhante a alguns dos maiores veículos de investimento estatais do mundo, incluindo os de Cingapura e Catar.

“A Suíça não precisa de um fundo soberano quando temos o Banco Nacional Suíço (BNS)”, disse Arturo Bris, professor de finanças da IMD Business School. “Mas eles não querem ter nenhum papel nessas empresas: isso é apenas uma ferramenta para administrar a moeda.”

O BNS é uma instituição conservadora, mas sua forma de operar é altamente inconvencional. Nenhum outro banco central detém posições acionárias tão grandes quanto o BNS. O Banco do Japão, que sabidamente também possui uma grande exposição a ações, possui suas participações principalmente em ações nacionais, por meio de fundos negociados em bolsa de índices de ações, de acordo com o IMD.

Mas as vastas participações do BNS têm gerado crescentes apelos para que a carteira seja gerida de forma mais ativa para impulsionar os retornos. Sua alta exposição a ações de tecnologia dos EUA ocorre em um momento em que outros, como o Banco Central Europeu (BCE), alertam para uma bolha no setor.

O franco suíço é visto globalmente como um porto seguro devido à estabilidade política e econômica do país. Durante crises, do colapso financeiro global à crise da dívida da zona do euro, os investidores depositaram dinheiro na Suíça.

Desafio persistente

Mas a força do Franco suíço representa um desafio persistente. Trata-se da moeda com melhor desempenho nos últimos 50, 25, 10 e 5 anos, e já se valorizou mais de 13% em relação ao dólar este ano, em meio ao choque tarifário do presidente americano Donald Trump. Essa força corre o risco de causar uma crise deflacionária, à qual o Banco Nacional da Suíça (BNS) teria que reagir. Além disso, afeta de forma mais ampla a competitividade das exportações do país.

Para combater isso, o BNS vende regularmente francos e compra moedas estrangeiras, principalmente dólares americanos e euros, para enfraquecer o Franco.

Essa abordagem é fundamentalmente distinta da forma como outros bancos centrais operam, disse Karsten Junius, economista-chefe do Safra Sarasin, um banco privado suíço.

Enquanto o Federal Reserve dos EUA e o BCE usam o dinheiro recém-criado para comprar seus próprios títulos do governo, o que resulta na redução das taxas de juros e no enfraquecendo suas moedas, o BNS não pode fazer o mesmo, disse ele. O mercado de títulos da Suíça é pequeno demais para seu enorme balanço.

Em vez disso, ao comprar moeda estrangeira para desvalorizar o Franco e, em seguida, investir esse dinheiro em títulos e ações estrangeiras, o BNS está conduzindo o que alguns analistas chamam de flexibilização quantitativa “estrangeira”. Na última década, essa estratégia o levou a uma das maiores e mais bem-sucedidas classes de ativos do mundo: as ações de tecnologia dos EUA.

Atualmente, cerca de 87% do balanço do BNS é composto por ativos em moeda estrangeira, segundo seus próprios dados. Aproximadamente dois terços desse valor são títulos do governo, 10% são títulos corporativos e 25% são ações. Suas participações em ações nos EUA são divulgadas publicamente por meio de registros na SEC.

Não se trata de um acionista estático

Ao contrário da maioria dos bancos centrais, o BNS não é de propriedade do governo nacional. Cerca de metade de suas ações são detidas por cantões e bancos cantonais suíços, enquanto o restante é de propriedade de pessoas físicas. O banco também está listado na bolsa de valores suíça.

“É possível entender por que o BNS seja comparado a um fundo soberano: ele possui muito e tem um balanço patrimonial muito grande”, disse Stefan Gerlach, economista-chefe do EFG Bank em Zurique. “Mas, ao contrário de um fundo soberano, que busca retorno por meio de investimentos ativos, o BNS tem uma mentalidade diferente.”

O BNS não exerce seus direitos de voto nos EUA. Embora passivo em sua filosofia, não é um acionista estático. Dados do IMD, constantes dos registros da SEC, mostram que, em 2023, o banco não detinha ações da Berkshire Hathaway. Em 2025, ele havia acumulado uma posição no valor de mais de US$ 2 bilhões.

O banco também aumentou significativamente sua exposição à Nvidia, multiplicando por mais de seis sua participação acionária no mesmo período. O valor de sua participação aumentou em mais de 175%, refletindo tanto a compra quanto a alta no preço das ações da fabricante de chips.

A empresa reduziu suas posições na Meta e no Netflix nos últimos dois anos, embora essas participações menores tenham se valorizado significativamente. Da mesma forma, embora agora detenha menos ações da Palantir Technologies, a alta do preço da empresa de análise de dados elevou o valor de sua participação em oito vezes.

Mas o BNS evita completamente alguns setores como o de bancos e algumas ações financeiras, disse Christel Rendu de Lint, copresidente-executiva da empresa de investimentos Vontobel.

“O BNS não investe em bancos sistemicamente importantes globalmente para evitar qualquer conflito de interesses, pois isso poderia ser visto como um favorecimento a eles”, disse ela.

O banco também evita investimentos em empresas envolvidas com armas condenadas internacionalmente, de acordo com seu relatório de sustentabilidade. Há riscos em sua abordagem de investimento. Uma queda acentuada nos mercados de ações e câmbio pode anular rapidamente os lucros do BNS. Em 2022 e 2023, o banco registrou bilhões em prejuízos, em parte devido à queda do valor dos ativos e à volatilidade cambial.

Não há planos para mudar o sistema

O banco relatou um prejuízo de CHF 15,3 bilhões (US$ 19,3 bilhões) no primeiro semestre de 2025, quando a queda do dólar americano atingiu sua carteira de moeda estrangeira.

As ações de tecnologia dos EUA também caíram neste ano como alertas de que o entusiasmo em torno da inteligência artificial pode estar exagerado.

Tais perdas têm motivado apelos periódicos de analistas e políticos para que o BNS reconsidere a forma como investe suas reservas, diz Gerlach. Alguns propuseram terceirizar uma parte para gestores externos para gerar retornos maiores. O conselho bancário do BNS, cujos membros incluem pessoas com experiência empresarial, governamental e acadêmica, supervisiona a estratégia de investimento. Mas, por enquanto, não há planos para mudar o sistema, dizem economistas.

O BNS não quis comentar. Seu site afirma que os “ativos de um fundo soberano estariam expostos ao mesmo risco cambial que as reservas cambiais do BNS; mesmo uma proporção muito maior de investimentos ‘reais’, como ações, não ofereceria proteção contra flutuações de valor”.

Junius, do Safra Sarasin, alertou que isso poderia prejudicar a flexibilidade do banco. “A terceirização reduziria a liquidez. Os ativos não estariam disponíveis para uso em política monetária de forma tão rápida e discreta”, disse ele.

Por exemplo, após a pandemia do coronavírus, o BNS conseguiu vender rapidamente moedas estrangeiras e recomprar francos para ajudar a aliviar a pressão inflacionária. “Simplesmente não é uma boa ideia (mudar o sistema)”, disse Junius.

Copyright The Financial Times Limited 2025

Adaptação: DvSperling

