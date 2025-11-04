A febre dos cogumelos

Um cogumelo venenoso, desenhado pelo artista e pesquisador suíço Hans Walty, 1917. Wikimédia/スイス国立博物館

Na Suíça, a colheita de cogumelos é um verdadeiro esporte nacional. Cientistas e a indústria também veem grande potencial nesses organismos, antes considerados pragas. Então, o que mudou nossa percepção sobre os cogumelos?

Você já ouviu falar do maior organismo vivo da Suíça? Ele cobre mais de 35 hectares em nosso Parque NacionalLink externo, uma área equivalente a 50 campos de futebol.

Nenhum animal ou planta atinge tais dimensões. O gigante em questão é uma armilária pertencente à família Physalacriaceae. Ela e famosa por seu micélio gigantescoLink externo, uma rede subterrânea de incontáveis filamentos microscópicos. Este organismo produz apenas esporóforos (literalmente “frutíferos”), mais comumente conhecidos como cogumelos, por algumas semanas.

O fato de os cogumelos serem procurados, colhidos, cozidos e consumidos é relativamente recente. Antes considerados nocivos, eles foram temidos por muito tempo, e as pessoas até temiam seus vapores nocivos. Isso porque havia pouca informação sobre eles.

Os cogumelos sempre foram envoltos em uma aura de mistério e frequentemente associados à bruxaria. Ilustração de Franz Wacik. Wikimédia

É verdade que os cogumelos podem provocar vômitos, diarreia e dores de cabeça, alterar a percepção de quem os ingere, alterar a frequência cardíaca e, nos casos mais graves, causar a morte. Com tais riscos, não é de surpreender que tenha sido necessária uma diferenciação sistemática dos cogumelos em espécies venenosas e comestíveis para o seu consumo. Tal conhecimento só começou a se disseminar no século 19, embora já houvesse exceções, como o cultivo de cogumelos nas catacumbas de Paris ou nas receitas de certas especialidades regionais.

Nas catacumbas de Paris, desde o século 18, cultivam-se cogumelos muito apreciados. Internet Archive

Tanto a ciência quanto o entusiasmo dos apaixonados por cogumelos contribuíram para o novo interesse nesses organismos. Novos métodos e descobertas científicas popularizaram o cogumelo. Um dos cientistas mais renomados de sua época, o francês Louis Pasteur, conhecido pela invenção da pasteurização, descobriu que a fermentação das uvas era desencadeada por leveduras que as transformavam em vinho. Álcool e cogumelos? Consuma com moderação e pense em sua saúde!

Toda uma cultura popular se desenvolveu paralelamente à pesquisa acadêmica, particularmente no campo dos cogumelos grandes encontrados em florestas. Trata-se tanto de identificar os comestíveis quanto de evitar os venenosos.

Então, como podemos ensinar a todos a arte de identificar cogumelos de forma sistemática e precisa? Através da arte, é claro. Cogumelos são difíceis de preservar, então as pessoas tentam desenhá-los e pintá-los para identificar suas formas e cores. Além de cientistas como Louis RuffieuxLink externo, em Friburgo, e artistas autodidatas como Jeanne Favre, em Genebra, Hans Walty (1868-1948) também se dedicou à pintura de cogumelos.

Mas, ao contrário de seus colegas, Hans Walty frequentou uma academia de pintura. Suas aquarelas se distinguem por qualidades artísticas excepcionais, como pode ser visto na nova edição de suas obras (veja o quadro). Walty também adquiriu um vasto conhecimento científico sobre fungos que o tornou um especialista semiprofissional na área.

Louis Pasteur, representado aqui como um herói em seu laboratório. Retrato realizado em 1885 por Albert Edelfelt. Wikimédia/オルセー美術館

Com a dupla habilidade de um artista e um cientista amador esclarecido, Hans Walty encontrou seu público. Quando a comida se tornou escassa, no final da Primeira Guerra Mundial, os cogumelos tornaram-se extremamente populares. Um número crescente de excursionistas começou a vagar pelas florestas suíças, curvados, em busca de cogumelos comestíveis.

Eles também podiam ser adquiridos nos mercados de muitas cidades. Essa popularidade deu origem, em 1919, à União Suíça de Sociedades Micológicas, que publicou o Boletim Micológico SuíçoLink externo em 1923 e, em 1942, as “Tabelas Suíças de Cogumelos”, uma coleção de pratos de Hans Walty que logo se tornou parte do equipamento padrão dos cultivadores de cogumelos.

Mercado de cogumelos na Bürkliplatz, em Zurique, no final do verão de 1973. e-pics

Após um período de calma durante o boom econômico do pós-guerra, o interesse por cogumelos renasceu no século XXI. Desta vez, são as crises climática e de resíduos que estão colocando os cogumelos em evidência: como material de construção, eles visam substituir o concreto, prejudicial ao clima; como material de embalagem, visam tornar o poliestireno redundante; e como ferramenta de reciclagem, visam decompor plástico e resíduos industriais. Como metáfora, eles também podem inspirar nossa coexistência em redes cooperativas.

Em nossa era digital e onde reinam as redes, os cogumelos continuam a nos fascinar e a nos inspirar a sonhar, pois continuam a proliferar na natureza, bem como na ciência, na economia, na arte e na literatura. Às vezes, até acreditamos que eles podem salvar o mundo. Suas preocupações são mais simples? Nesse caso, aproveite o outono para caminhar na floresta em busca de cogumelos. É muito bom para o moral, o que já é um bom começo.

O autor Hannes Mangold é responsável por parcerias de pesquisa na Sociedade Cooperativa Mobiliária Suíça. Ele é curador de exposições, livros e projetos que abrangem ciência, arte e história.

