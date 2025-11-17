Imprensa suíça questiona concessões em acordo tarifário com EUA

Os Estados Unidos e a Suíça anunciaram na sexta-feira um acordo comercial que prevê a redução das tarifas alfandegárias de Washington sobre produtos suíços importados de 39% para 15% e o compromisso das empresas suíças de investir US$ 200 bilhões nos Estados Unidos até o final de 2028. Keystone / Alessandro Della Valle

Os jornais suíços questionaram o acordo firmado com Washington e as concessões feitas pela Suíça para permitir que a tarifa sobre as importações suíças fosse reduzida de 39% para 15%. O que exatamente foram essas concessões? Algumas dúvidas permanecem.

A Suíça e os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira que assinaram um acordo-quadro que servirá de base para a negociação de um acordo comercial formal, que deverá ser concluído nos primeiros meses de 2026.

No entanto, certas passagens do texto levantam questões. O jornal NZZ am SonntagLink externo destacou no domingo o fato de que os dois países devem abordar possíveis distorções comerciais causadas por subsídios ou medidas tomadas por empresas estatais. “O que isso significa em termos concretos ainda não está claro”, declarou o jornal.

Investimentos gigantescos

O SonntagsZeitung,Link externo por sua vez, concentra-se na promessa de investimentos gigantescos nos EUA por parte de empresas suíças, no valor total de US$ 200 bilhões. “Um número enorme”, observa o jornal, perguntando: “A Suíça estava blefando?”

Este é um valor enorme, sem dúvida, mas não “extravagante”, segundo Rahul Sahgal, diretor da Câmara de Comércio Suíço-Americana. Ele foi calculado com base em uma pesquisa realizada com empresas associadas à organização, que compartilharam seus planos de investimento.

Sanções adotadas pela Suíça?

Uma passagem específica do texto-quadro chamou a atenção dos jornalistas suíços: “Os participantes pretendem reforçar a cooperação existente no que diz respeito aos controles e sanções à exportação dos EUA”.

O SonntagsZeitungLink externo questionou o ministro da Economia, Guy Parmelin, sobre este ponto: isso significa que a Suíça terá de adotar as sanções dos EUA?

“Não”, garantiu Parmelin. É possível que Washington venha a solicitá-las um dia a Berna, por exemplo, no caso de um problema com um banco. O governo suíço analisará a situação e tomará uma decisão de forma independente, como já acontece atualmente. “A Suíça não tem nenhuma obrigação”, afirmou Parmelin.

Intenções > acordo formal

O texto publicado pela Casa Branca contém 29 pontos. A palavra “intenção” aparece 46 vezes, destaca Simon Evenett, professor de geopolítica e estratégia da IMD Business School, em Lausanne, no jornal NZZ am Sonntag.

As negociações devem agora traduzir esses desejos em um acordo concreto, com mais detalhes. “O caminho à frente parece repleto de obstáculos”, prevê o jornal.

Adaptação: Fernando Hirschy

