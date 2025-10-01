Mais de um terço das empresas suíças relatam irregularidades

Os eleitores suíços decidirão sobre uma nova iniciativa para empresas responsáveis. Keystone

Mais de um terço das empresas suíças foram afetadas por comportamentos ilegais e antiéticos dentro de suas organizações ou em suas cadeias de abastecimento no ano passado.

No entanto, as empresas suíças são menos afetadas do que a média, conclui o relatório Whistleblowing 2025, publicado hoje pelo EQS Group e pela Universidade de Ciências Aplicadas dos Grisões (UAS).

Nos EUA, mais da metade das empresas analisadas foram afetadas por irregularidades. Por outro lado, a Itália e a França são os únicos dois países examinados cujas empresas são menos afetadas do que as da Suíça, afirmou Christian Hauser, da SUP Graubünden, à mídia.

No entanto, de acordo com Hauser, os danos materiais sofridos pelas empresas suíças afetadas foram acima da média. Em um quinto dos casos, os danos causados por comportamentos ilegais ou antiéticos totalizaram pelo menos 95.000 francos suíços.

Com a ajuda dos escritórios de denúncias e reclamações, 40% conseguiram descobrir mais de dois terços do dano financeiro total.

Diversidade, local de trabalho, segurança

As empresas suíças classificaram cerca de metade das denúncias e reclamações recebidas como relevantes e substanciais, segundo o relatório. As notificações dos seus próprios funcionários diziam respeito, em particular, a questões de diversidade e respeito no local de trabalho, direitos humanos, saúde e segurança no trabalho e proteção de dados.

As denúncias de pessoas externas eram mais frequentemente dirigidas à contabilidade, auditoria ou relatórios financeiros.

Dois terços dos serviços de denúncia das empresas suíças garantem o anonimato, em comparação com 42% dos serviços de reclamação. De acordo com o estudo, apenas cerca de um em cada dez casos envolveu uma denúncia ou reclamação abusiva com o objetivo específico de desacreditar a empresa ou uma pessoa.

No total, o relatório Whistleblowing 2025 examinou denúncias e reclamações de 2.200 empresas na Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Suíça, Espanha e Estados Unidos.

Foi feita uma distinção entre serviços de denúncia para funcionários internos e serviços de reclamação externos para clientes ou fornecedores. Na Suíça, 57% das 320 empresas pesquisadas no estudo têm um serviço interno de denúncia. Em contrapartida, 64% têm um serviço externo de reclamação.

Adaptação: Fernando Hirschy

