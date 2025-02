Mercado de carros elétricos recua na Europa e na Suíça

O Modelo Y da Tesla será o veículo elétrico mais vendido na Suíça em 2024. Keystone

As vendas de carros elétricos estão em alta. Mas não na Europa nem na Suíça, onde o mercado registra seu primeiro recuo após anos de crescimento. No entanto, há boas notícias para quem deseja comprar um veículo elétrico.

No mundo, os carros elétricos estão cada vez mais presentes nas ruas. Em 2024, foram vendidos mais de 17 milhões de unidades, um aumento de 25% em relação ao ano anterior, segundoLink externo a Rho Motion, empresa que analisa e faz projeções sobre a evolução do mercado de baterias e veículos elétricos.

Os avanços mais significativos ocorreram na China (+40%), nos Estados Unidos e no Canadá (+9%). Por outro lado, a Europa como um todo, incluindo a Suíça, registrou queda nas vendas de cerca de 3%. É o primeiro declínio após quatro anos de forte crescimento, embora em países como o Reino UnidoLink externo as vendas tenham continuado a subir. A Itália teve uma queda de 2%.

Na Suíça, a redução no registro de carros elétricos reflete a tendência geral do mercado automotivo, incluindo veículos a gasolina ou diesel. Em 2024, as licenças para carros novos caíram 5%Link externo em relação a 2023, informou no início do ano a Auto-Suisse, associação que representa os importadores de veículos do país.

Além disso, há um declínio real no interesse por carros 100% elétricos. Sua participação de mercado, que é a proporção de elétricos no total de novos registros, caiu de quase 21% em 2023 para cerca de 19% em 2024. A mesma tendência é observada em carros com motores térmicos e elétricos combinados, além de baterias recarregáveis (híbridos plug-in).

Suíça supera Itália e Alemanha

Em 2024, 28% dos carros registrados na Suíça eram elétricos ou híbridos plug-in (30% em 2023). É o primeiro recuo para esses veículos após crescimento constante desde 2015.

A Suíça está à frente de seus vizinhos, tendo em vista o percentual de cerca de 18% na Alemanha e de 7% na Itália, mas ainda distante do objetivo de alcançar 50% até o final de 2025Link externo.

A Noruega lidera o ranking internacional em mobilidade elétrica e deve se tornar este ano o primeiro paísLink externo do mundo a vender exclusivamente veículos de emissão zero.

O governo implementou uma série de incentivos para promover a compra de elétricos, como isenção do imposto sobre valor agregado (IVA) para modelos mais baratos e redução de pedágios. Carros elétricos também podem circular em faixas exclusivas para ônibus.

Não é uma surpresa que a Noruega é o país com a maior proporção de veículos elétricos e híbridos plug-in nas ruas: 23 a cada 100. Na Suíça, porém, a frota ainda é dominada por carros a gasolina e diesel, e apenas 4 em cada 100 veículos têm motor elétrico recarregável.

O desaceleramento da e-mobilidade na Suíça em 2024 era previsível, segundoLink externo a associação Swiss eMobility. Desde 1º de janeiro de 2024, os carros elétricos voltaram a pagar o imposto de importação de veículos, do qual estavam isentos desde 1997. Isso elevou os preços. Em média, um veículo elétrico custa 20% a mais que um a gasolina.

Pontos públicos de recarga

Na Suíça, a transição de combustíveis fósseis para elétricos ainda não está consolidada, mesmo com o país tendo “uma das melhores redes de pontos de recarga públicos do mundo”, disseLink externo Krispin Romang, diretor da Swiss eMobility, ao jornal 20 Minuten.

Atualmente, a Suíça tem cerca de 20 mil pontos de recarga públicos. O número mais que dobrou desde 2020.

No entanto, recarregar o carro em casa ou no trabalho é mais difícil. Muitos inquilinos, ou seja, a maioria da população suíça, não têm pontos privados. A dificuldade de instalar um carregador em vagas de estacionamento próprias freia a adoção de elétricos.

“Se não há pontos de recarga, não há motivo para comprar um veículo elétrico”, disseLink externo uma mulher à RTS (televisão da Suíça francófona), após o proprietário do prédio se recusar a instalar um.

Na Noruega, a realidade é diferente: estacionamentos há tempos têm tomadas. Moradores de prédios podem solicitar a instalação de carregadores, e proprietários recebem subsídios públicos para isso.

Carros elétricos mais baratos?

A boa notícia para quem planeja comprar um elétrico é que os preços devem cair este ano. A redução se deve à introdução de baterias mais baratas e à superprodução de veículos, principalmente na China, disse à RTS, Laurent Petizon, especialista do setor automotivo da consultoria AlixPartners.

Na Suíça, os preços podem cair entre 10% e 15% em relação a 2023, prevê Nicolas Leuba, vice-presidente da União Profissional Suíça do Automóvel. “É uma boa notícia, pois permitirá vender novos elétricos a clientes que hesitam pelos preços altos”, afirma.

Edição: Balz Rigendinger

Adaptação: DvSperling

