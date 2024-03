Agricultores suíços exigem ação do governo para o clima

Agricultores, viticultores e produtores agrícolas de vários cantões estão exigindo que as autoridades federais suíças tomem todas as medidas necessárias para cumprir as obrigações internacionais e nacionais da Suíça de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Eles enviaram uma petição ao Ministério do Meio Ambiente, Transporte, Energia e Comunicações.

Os agricultores, que são representados pela Climate Advocates Network, vêm dos cantões de Zurique, Schwyz, Genebra, Neuchâtel e Vaud, conforme detalhado em um comunicado à imprensa emitido na terça-feira. Após o derretimento das geleiras, a agricultura é uma das primeiras vítimas visíveis da mudança climática, afirmam.

Os defensores do clima se referem a um relatório do Comitê Federal de Ética para Biotecnologia de 2022, no qual o relatório afirma que “períodos de seca mais frequentes e mais longos são esperados no verão e no outono, quando as temperaturas e as necessidades de água da agricultura são altas”.

Com base em um relatório da Agência Internacional de Energia (IEA), os autores da petição apontam que a Suíça é um dos países mais problemáticos do mundo em termos de emissões de gases de efeito estufa. Cada suíço emite 14 toneladas de equivalentes de CO2 por ano, em comparação com a média global de 6 toneladas.

Por isso, a Suíça não cumpre nenhum de seus compromissos climáticos internacionais ou nacionais, e não está no caminho de cumpri-los. Os autores da petição argumentam que a política climática inadequada coloca em risco a liberdade econômica e a garantia de propriedade em particular. Ao deixar de tomar medidas sérias para proteger a população das mudanças climáticas, o governo está prejudicando a rentabilidade futura das propriedades agrícolas, segundo a declaração.

Os agricultores pediram ao Ministério do Meio Ambiente, Transporte, Energia e Comunicações que tome todas as medidas necessárias para evitar tais violações de seus direitos fundamentais.

