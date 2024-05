Estudo suíço revela como calor afeta fotossíntese

Os pesquisadores examinaram árvores europeias como a faia (foto), abeto, carvalho séssil e tília de folhas pequenas. KEYSTONE

A capacidade das árvores de realizar a fotossíntese é reduzida quando as temperaturas sobem acima de 30°C, de acordo com um estudo do Instituto Federal Suíço para Pesquisa de Florestas, Neve e Paisagem.

3 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Swiss study sheds light on how heat affects photosynthesis original ler mais Swiss study sheds light on how heat affects photosynthesis

Em todas as espécies analisadas no estudo, os pesquisadores descobriram que a absorção de CO2, por meio da qual a árvore produz açúcar a partir da luz solar durante a fotossíntese, diminui em temperaturas acima de 30°C, enquanto a perda de água por transpiração continua a aumentar.

A fotossíntese ineficiente durante um longo período pode comprometer seriamente o crescimento, o desenvolvimento e a adaptabilidade de árvores e plantas e, por fim, ter repercussões em todo o ecossistema florestal, de acordo com o instituto de pesquisa.

Mostrar mais

Mostrar mais Suíça experimenta com a floresta “do futuro” Este conteúdo foi publicado em Que árvores poderão garantir as funções da floresta daqui a 100 anos? Pesquisadores suíços procuram respostas através do plantio de espécies exóticas de regiões mais secas. ler mais Suíça experimenta com a floresta “do futuro”

Os pesquisadores também demonstraram que as árvores reduzem sua absorção de CO2 mesmo quando há CO2 suficiente no ar. O estudo, publicado na revista New Phytologist, questiona a hipótese tradicional de que a redução da fotossíntese em altas temperaturas se deve à menor disponibilidade de CO2.

“Isso sugere uma limitação na bioquímica das árvores a partir de cerca de 30°C”, disse Marco Lehmann, responsável pelo estudo, citado em um comunicado de imprensa do instituto. Essa limitação parece ser devida a uma alteração nos processos enzimáticos envolvidos na fotossíntese, acrescentou.

Instalação experimental

Em seu estudo, os pesquisadores examinaram árvores europeias como a faia, o abeto, o carvalho séssil e a tília de folhas pequenas, todas elas reagindo da mesma forma.

De acordo com o instituto, o estudo foi possível graças a uma nova instalação experimental que permitiu que as plantas fossem submetidas a diferentes condições ambientais sob condições controladas e monitorassem seu comportamento por meio de trocas gasosas e medições de isótopos.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever