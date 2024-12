Kurt Laurenz Metzler morre aos 83 anos

As esculturas de Metzler estão instaladas em espaços públicos e privados em Zurique, Nova York, Los Angeles, Cingapura e várias cidades da Itália. Keystone-SDA

O artista suíço conhecido por suas esculturas coloridas feitas de fibra de vidro e poliéster, morreu. Metzler faleceu em Zurique aos 83 anos de idade, disse seu filho Lorenzo Metzler à agência de notícias Keystone-SDA no domingo.

Lorenzo Metzler confirmou as notícias veiculadas pela mídia suíça sobre a morte de seu pai. O artista faleceu na manhã da última sexta-feira, após uma longa enfermidade. Segundo seu filho, o escultor permaneceu criativamente ativo até o fim e partiu com dignidade.

Nascido em 26 de janeiro de 1941, em Balgach, no norte da Suíça, Metzler estudou na Escola de Artes e Ofícios de Zurique, onde se formou como escultor. Ele iniciou sua carreira trabalhando com materiais como pedra, ferro, metal e bronze. Na década de 1970, incorporou componentes mecânicos em suas esculturas, criando as chamadas Motormenschen (pessoas motorizadas).

Posteriormente, desenvolveu outras séries notáveis, como Grossstadtneurotiker (neuróticos da cidade grande), Luftmenschen (pessoas do ar) e Zeitungsleser (leitores de jornal). Suas esculturas estão expostas em espaços públicos e privados ao redor do mundo, incluindo Zurique, Nova York, Los Angeles, Cingapura, Siena, Milão, Assis, Pontedera e Pisa.

Em 1989, Metzler adquiriu uma casa de fazenda do século XVIII com quatro hectares de terra em Iesa, no município de Monticiano, próximo a Siena, na Itália. Nesse local, ele criou o Parque Kurt Laurenz Metzler, inaugurado ao público em 1997 e atualmente com mais de 70 hectares. Desde o final da década de 1980, Metzler dividia seu tempo e sua produção artística entre Zurique e a Toscana.

