Paulo Coelho inaugurará museu em Genebra em setembro. Keystone-SDA

O escritor brasileiro Paulo Coelho inaugurará um museu em Genebra em setembro próximo. O autor de O Alquimista mora na cidade à beira do lago com sua esposa, a pintora Christina Oiticica, há mais de quinze anos.

Coelho, considerado um dos autores mais traduzidos do mundo, inaugurará o museu a poucos passos da histórica igreja ortodoxa russa em Genebra. O museu abrigará a máquina de escrever na qual ele digitou o rascunho de O Alquimista (1988), de acordo com o site da Fundação Paulo Coelho.

O museu contará a história de sua internação em um hospital psiquiátrico dos 17 aos 20 anos e seu envolvimento no movimento hippie na década de 1960, antes de viajar pela América do Sul e Europa. Na década de 70, ele foi brevemente preso e torturado durante a ditadura brasileira.

Seu questionamento espiritual o levou à rota de peregrinação para Santiago de Compostela, onde encontrou a inspiração para seu primeiro romance, O Diário de Um Mago (1987).

Sua esposa, Christina Oiticica, exibirá suas obras no último andar do museu, que tem três galerias. Eles se casaram em Genebra. O casal também mora em Tarbes, no sudoeste da França.

Além de ser um dos autores mais vendidos do mundo, com cerca de vinte livros publicados, Paulo Coelho também tem um grande número de seguidores nas redes sociais, com milhões de seguidores, incluindo 30 milhões no Facebook.

Em 2021, a revista suíça Bilan estimou sua fortuna entre CHF 500 e 600 milhões (US$ 608 a 729 milhões).

(Adaptação: Fernando Hirschy)

