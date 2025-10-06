The Swiss voice in the world since 1935
Demografia

Na Suíça, falar mais de um idioma faz parte do dia a dia

Duas em cada três pessoas na Suíça usam regularmente vários idiomas no dia a dia. Geralmente, esses idiomas são os idiomas nacionais. O português é a segunda língua estrangeira mais falada.

Para alguns, o multilinguismo começa cedo: 38% das crianças e jovens com menos de 15 anos ouvem pelo menos dois idiomas em casa. Cerca de uma em cada cinco crianças fala vários idiomas com os pais.

Além das línguas nacionais, o inglês é o idioma mais usado. Nas regiões de língua alemã, mais pessoas usam o inglês do que o francês, enquanto na Suíça francófona, as pessoas falam inglês com mais frequência do que o alemão.

O espanhol e o português são particularmente difundidos na Suíça francófona. Já o albanês, o bósnio, o croata, o montenegrino e o sérvio são mais falados na Suíça germanófona.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

