Na Suíça, falar mais de um idioma faz parte do dia a dia
Duas em cada três pessoas na Suíça usam regularmente vários idiomas no dia a dia. Geralmente, esses idiomas são os idiomas nacionais. O português é a segunda língua estrangeira mais falada.
Para alguns, o multilinguismo começa cedo: 38% das crianças e jovens com menos de 15 anos ouvem pelo menos dois idiomas em casa. Cerca de uma em cada cinco crianças fala vários idiomas com os pais.
Além das línguas nacionais, o inglês é o idioma mais usado. Nas regiões de língua alemã, mais pessoas usam o inglês do que o francês, enquanto na Suíça francófona, as pessoas falam inglês com mais frequência do que o alemão.
O espanhol e o português são particularmente difundidos na Suíça francófona. Já o albanês, o bósnio, o croata, o montenegrino e o sérvio são mais falados na Suíça germanófona.
