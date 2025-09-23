Maioria das casas suíças tem no máximo dois moradores
Apenas uma ou duas pessoas vivem em mais da metade das casas na Suíça.
No final de 2024, o Departamento Federal de Estatística contabilizou um total de 1,8 milhão de imóveis utilizados para fins residenciais, com um total de 4,84 milhões de habitações. Mais de um milhão de todos os imóveis eram casas unifamiliares e 55% delas eram ocupadas por apenas uma ou duas pessoas, de acordo com o órgão.
A área média habitável por pessoa na Suíça em 2024 era, portanto, de 46,6 metros quadrados. De acordo com o departamento de estatísticas, esse número aumentou regularmente até 2021 e estagnou desde então.
Dependência de sistemas de aquecimento a óleo
Cerca de 35% dos imóveis eram aquecidos com óleo combustível. Isso significa que o óleo ainda é a fonte de energia mais utilizada para aquecimento na Suíça. No entanto, de acordo com o departamento, essa proporção tem caído constantemente nos últimos 40 anos.
Por outro lado, a proporção de imóveis aquecidos com bomba de calor aumentou acentuadamente. Em 2024, 23% de todos os imóveis estavam equipados com uma bomba de calor. A proporção quintuplicou desde 2000. O aquecimento a gás foi instalado em 17% de todos os imóveis, 12% dos imóveis eram aquecidos com lenha e 7% com eletricidade.
Se considerarmos as residências individuais em vez dos edifícios, a situação parece um pouco diferente, de acordo com os dados do departamento de estatísticas. Em 2024, 60% das residências eram aquecidas com combustíveis fósseis (35% com óleo para aquecimento, 25% com gás) e 20% com bomba de calor.
Adaptação: Fernando Hirschy
