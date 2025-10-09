Proporção de residentes estrangeiros na Suíça continua aumentando

A proporção de pessoas com origem estrangeira aumentou 1,1% em relação ao ano anterior. Keystone-SDA

Cerca de 41% da população residente permanente na Suíça com 15 anos ou mais tinha origem estrangeira em 2024. Isso representa cerca de 3 milhões de pessoas, revelou o Departamento Federal de Estatística na quinta-feira.

Em comparação com o ano anterior, a proporção de pessoas com origem estrangeira aumentou 1,1%. De acordo com o instituto de estatística, cerca de 80% da população com origem estrangeira nasceu no exterior e, portanto, faz parte da primeira geração. Os 20% restantes nasceram na Suíça e pertencem à segunda geração.

No total, 37% da população com origem estrangeira tem cidadania suíça. A cidadania italiana e alemã foram as mais frequentes, com 9% cada.

Entre as pessoas nascidas no exterior com 15 anos ou mais, 40% afirmaram ter imigrado para a Suíça por motivos familiares; 38% citaram motivos profissionais. Dois terços delas já tinham encontrado um emprego antes de imigrar. Asilo (7%) e educação (5%) foram os motivos mais citados para a imigração, segundo o departamento de estatística.

