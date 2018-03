Este conteúdo foi publicado em 15 de Março de 2018 10:30 15. Março 2018 - 10:30

Só Singapura é mais cara do que Zurique, revela uma pesquisa econômica que comparou os preços de mais de 150 itens de supermercado em 133 cidades ao redor do mundo.

Zurique e Genebra continuam entre os lugares mais caros do mundo para encher um carrinho de compras (Keystone)

Na verdade, Zurique empatou com Paris no segundo lugar, seguidas por Hong Kong, Oslo e Genebra - que empatou com Seul no sexto lugar. A classificação vem do Inquérito ao Custo de Vida mundial de 2018, publicado pela The Economist Intelligence Unit (EIU) nesta quinta-feira.

+ sobre quanto se ganha na Suíça

A pesquisa da EIU descobriu que um euro mais forte aumentou o custo de vida relativo em todas as cidades da área da moeda europeia pesquisadas e que as cidades não pertencentes à zona do euro eram as mais baratas.

"As cidades da Europa Ocidental dominam o topo do ranking mais uma vez, o que não observamos em mais de uma década. A concorrência entre os centros asiáticos, como Singapura, Hong Kong e Seul, por um lado, e destinos europeus como Paris, Zurique e Oslo, por outro, será um ponto para o próximo ciclo da pesquisa", observou a editora da pesquisa, Roxana Slavcheva.

Enquanto isso, as cidades britânicas e americanas ficaram menos caras. E as cidades menos dispendiosas eram Damasco, Caracas e Almaty. Como a pesquisa apontou, um número crescente de lugares estava se tornando mais barato devido à ruptura política ou econômica







swissinfo.ch/fh

