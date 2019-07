Will the thousand-franc note become the cash of choice for crooks?

A nota de 1000 francos suíços, a cédula mais cara do mundo, é um enorme sucesso. O governo suíço agora quer acabar com o prazo de troca das notas ...

O relatório também mostrou que os níveis de esconderijo variam ao longo do tempo. “As ações de entesouramento aumentaram com o desmembramento do sistema de Bretton Woods, elas eram comparativamente baixas em meados da década de 1990 e aumentaram significativamente desde a virada do milênio e as recentes crises financeiras e econômicas", disseram os economistas responsáveis pelo estudo.

Dependendo do método de estimativa utilizado, a quantidade de tais notas guardadas embaixo do colchão (ou em qualquer outro lugar) fica entre 79% e 89% em 2017. Cerca de 42-60% das notas de CHF200 foram guardadas, e 8-16% das notas de CHF100.

Os resultados mostram que uma proporção muito maior do que se pensava anteriormente poderia estar guardada, especialmente a nota de CHF1000 (US$1013) - uma das notas mais valiosas do mundo.

Debaixo do colchão Cerca de 60% de todas as notas suíças ficam guardadas

Some 60% of all Swiss banknotes are hoarded, study finds

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Cerca de 60% de todas as notas suíças ficam guardadas 12. Julho 2019 - 08:30 O número de notas de 1000 francos suíços que são guardadas em vez de serem usadas na economia pode chegar a 87%, como mostra um estudo do banco central suíço (SNB). O relatório, "Demanda de notas suíças: novas evidências", estima o volume de notas suíças escondidas - em vez de gastas ou investidas - durante o período 1950-2017. Os resultados mostram que uma proporção muito maior do que se pensava anteriormente poderia estar guardada, especialmente a nota de CHF1000 (US$1013) - uma das notas mais valiosas do mundo. Dependendo do método de estimativa utilizado, a quantidade de tais notas guardadas embaixo do colchão (ou em qualquer outro lugar) fica entre 79% e 89% em 2017. Cerca de 42-60% das notas de CHF200 foram guardadas, e 8-16% das notas de CHF100. A média para todas as cédulas foi de cerca de 60%, mostrando que cerca de dois terços das notas postas em circulação não estão sendo utilizadas na economia real. Uso criminoso Em um artigo sobre o estudo, o jornal Tages Anzeiger, de Zurique, disse que o resultado é uma má notícia para o SNB, que tem defendido que uma preferência dos suíços por pagar em dinheiro - mesmo com a nota de 1000 - justifica a continuação da impressão de valores tão altos. E embora o jornal não tenha especulado sobre o porquê nem onde o dinheiro estava sendo guardado, os críticos das cédulas de alto valor advertiram que elas são preferidas por organizações criminosas ansiosas em operar sem deixar vestígios. O relatório também mostrou que os níveis de esconderijo variam ao longo do tempo. “As ações de entesouramento aumentaram com o desmembramento do sistema de Bretton Woods, elas eram comparativamente baixas em meados da década de 1990 e aumentaram significativamente desde a virada do milênio e as recentes crises financeiras e econômicas", disseram os economistas responsáveis pelo estudo. Em comparação, em abril, as economias da zona euro despediram-se da nota de 500 euros; nos EUA, a nota de maior valor em circulação é de 100 dólares.