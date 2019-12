"Queremos manter uma pequena estrutura flexível, que nos permita adaptarmo-nos à evolução do mercado. E como sou o único investidor, suportarei a pressão muito bem se não atingirmos este objetivo", conclui com um largo sorriso.

Um volume que impulsionaria a Milus entre as principais marcas independentes "swiss made" ativas no segmento de médio porte, segmento já bastante movimentado.

A Milus ainda está na fase de recuperação hoje. As vendas estão começando "de forma promissora" na Suíça, Alemanha, França e Estados Unidos, observa Luc Tissot. No entanto, o novo dono da empresa tem um objetivo bastante ambicioso: vender 5000 relógios por ano a médio prazo.

No plano interno, a digitalização também facilita muito o trabalho dos funcionários da Milus. Estes últimos são os principais responsáveis pela concepção, desenvolvimento e comercialização da marca. A produção dos vários componentes, a montagem e o serviço pós-venda são terceirizados para parceiros industriais na região do Jura, berço da relojoaria suíça. " O trabalho em rede nos permite ser muito ágeis e verificar em tempo real a qualidade dos produtos encomendados", enfatiza Luc Tissot.

Graças ao crescimento do comércio online , que agora também afeta a relojoaria de luxo, a Milus pode alcançar o consumidor final sem ter que pagar caro por seu lugar nas lojas ao redor do mundo. "No entanto, não negligenciamos totalmente os pontos de venda físicos. Mas nós os vemos mais como showrooms onde o comprador pode experimentar seu relógio antes de encomendá-lo pela internet", explica Luc Tissot.

Apostar na tradição, sim, mas com as ferramentas de 2019. "A Milus é, de certa forma, uma startup centenária", diz Luc Tissot, que vê a revolução digital em curso como uma tremenda oportunidade.

Rodeado por uma pequena equipe de jovens especialistas, Luc Tissot quer agora reviver o DNA da marca, oferecendo relógios de fino acabamento, com um design sóbrio e elegante e acabamentos impecáveis, mas a um preço acessível. "Temos que ter uma linha clara, um Milus tem que ser reconhecido à primeira vista. Esses 100 anos de história são o nosso grande ativo e é isso que nos permite destacarmo-nos de uma nova marca que tem que construir a sua imagem a partir do zero", diz Tissot.

Para o octogenário de Neuchâtel, foi um retorno às suas raízes após uma carreira profissional focada principalmente em tecnologias médicas (ver quadro). "Ganhar dinheiro nunca foi a minha principal motivação. Sempre me orientei pelo desejo de valorizar o patrimônio industrial local e o know-how. A aquisição da Milus, que tem um valor histórico real, está perfeitamente alinhada com essa filosofia", enfatiza Luc Tissot.

Apesar de grandes investimentos, sobretudo na renovação do prédio da sede da marca, a experiência chinesa terminou em fracasso. "Os antigos responsáveis cometeram um grande erro estratégico ao procurarem posicionar-se no prestigioso segmento de luxo (5000 a 30.000 francos), enquanto a Milus oferecia até então relógios finos, mas a preços acessíveis (1000 a 2000 francos)", diz Luc Tissot.

Fundada em 1919 por Paul William Junod, a Milus adquiriu uma sólida reputação nos círculos dos amantes de relógios finos. Entre as peças de coleção da marca estão o Snow Star, que fazia parte do kit de sobrevivência dos pilotos americanos durante a Segunda Guerra Mundial, e o Archimèdes, um relógio de mergulho da década de 1970.

"Sou certamente o primeiro suíço que compra uma marca de relógios dos chineses", diz Luc Tissot com um toque de humor. Aos 82 anos de idade, o último herdeiro da dinastia Tissot, fundadora da famosa marca de relógios de Neuchâtel com o mesmo nome, não perdeu quase nada da sua verve e entusiasmo.

