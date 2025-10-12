Escolas particulares cobiçam mercado Suíço

O crescimento do município de Verbier durante a pandemia provocou um boom no ensino de elite — e uma fusão que poderá remodelar o ensino privado nos Alpes suíços.

Em março de 2020, Ariane de Bonvoisin estava esquiando em Verbier, na Suíça, com o marido e o filho. Nascida em Nova York, ela esquiava lá desde a infância e sua família tinha um chalé na vila, mas ela nunca tinha pensado que seria possível viver nos Alpes — até que a Covid lhe deu essa oportunidade.

Entre 2020 e 2021, após algumas discussões entre as autoridades federais e a comuna local, foi decidido que os visitantes estrangeiros poderiam ficar e o governo concordou em manter as estações de esqui abertas durante o lockdown. Bonvoisin e seu marido decidiram então passar a pandemia em Verbier — ela poderia administrar seu negócio de coaching executivo remotamente, e seu marido poderia prestar consultoria à distância. Mas eles enfrentaram uma questão urgente: como educariam seu filho?

“Eu tinha visto crianças da escola local esquiando antes e [por acaso] visitei a escola pouco antes da Covid”, diz Bonvoisin quando conversamos por telefone. “Então decidimos ficar por lá e tentei organizar um ensino híbrido e domiciliar para meu filho… Eu via as crianças andando por Verbier e sempre pensava: ‘Uau, que infância incrível!’”

Não havia muitas opções para estudantes internacionais, como era de se esperar em um vilarejo com pouco mais de 3.100 residentes permanentes. Aquelas crianças com uniformes elegantes Bonvoisin admirava estudavam na Verbier International School (VIS), fundada em 2011 com foco na educação ao ar livre para alunos do ensino fundamental.

O filho de Bonvoisin passou três anos felizes na VIS, mas à medida que os primeiros alunos se tornavam adolescentes e mais famílias internacionais se mudavam para Verbier, alguns pais começaram a demandar mais ambição acadêmica da VIS e padrões educacionais mais elevados.

“Naquela época, o nível acadêmico não era bom o suficiente”, diz uma mãe que tirou seus filhos da VIS. “Não estávamos felizes. Os alunos de inverno, é claro, tinham um impacto nos acadêmicos.” Esses alunos de inverno eram crianças em um “semestre de esqui”, que vinham do exterior para a temporada de janeiro a abril para continuar seus estudos enquanto desfrutavam das pistas.

A vantagem para essas escolas é que elas normalmente cobram 70% das mensalidades de um ano inteiro apenas pelo período de inverno. Jean-Jacques Roh, que era proprietário da VIS na época, diz que a escola “sempre teve altos padrões acadêmicos, mas sempre fomos muito realistas”.

Foi nesse momento de incertezas da Covid, semestres de esqui e pais insatisfeitos que uma divisão aconteceu. Como resultado, foi aberta uma nova escola dividindo silenciosamente uma comunidade muito unida e concretizando a entrada de um lucrativo negócio global de educação privada em uma pequena vila suíça.

Ao redor dos edifícios de madeira em estilo chalé da escola Copperfield, há um glorioso anfiteatro com vista para os picos suíços, de onde se vê o Pierre Avoi e o imponente Mont Fort, mais a leste. Ao olhar para a escola em um dia quente de junho, vemos o que a torna atraente para seus alunos apaixonados por esqui: sob um telhado inclinado, espaços modernos e arejados convidam alunos e professores a contemplar as montanhas enquanto estudam.

A Copperfield foi fundada em 2021 por seu primeiro diretor, Hugh McCormick, e alguns investidores ricos, ex-pais da VIS, que queriam uma alternativa educacional. “Praticamente todos eles disseram: ‘Se você abrir uma escola, vamos matricular nossos filhos’”, diz McCormick. Ele batizou a escola em homenagem ao seu romance favorito, David Copperfield, de Charles Dickens.

Mais tarde, surgiu uma atração adicional. Depois de receber sua acreditação em meados de 2022, a Copperfield pôde se orgulhar de ser a única instituição com acesso direto às pistas de esqui que ensinava o bacharelado internacional, um rigoroso programa de graduação pré-universitária voltado para jovens de 16 a 19 anos. Durante parte do ano letivo, os alunos deixam os estudos e colocam seus esquis.

Verbier, como a maioria das estações de esqui, há décadas recebia um público internacional que chegava e partia de avião, mas — em grande parte graças à pandemia — começou a virar o lar para uma população maior durante todo o ano. Apesar de sua reputação como playground para os esquiadores mais ricos, a vila exala uma energia casual, com poucas lojas ou restaurantes sofisticados. Quando visitei o vilarejo no verão, vi muitos residentes que passam o ano todo na cidade, conversando com amigos ou discutindo passeios de mountain bike, enquanto comem quiche e salada no La Cucina.

A altitude de Verbier, de até 3.300 metros, significa que ela recebe nevascas regulares. Isso aliado às atrativas condições de vida da Suíça, além de uma moeda estável e um regime tributário favorável, contribui para fazer da pequena vila um destino ideal para famílias estrangeiras. O que faltava era uma parte essencial da infraestrutura: uma escola internacional grande o suficiente para atender alunos do ensino fundamental e médio, com excelentes resultados acadêmicos.

Mesmo com o crescimento da população ao longo do ano, não era fácil encontrar alunos. McCormick voava regularmente para cidades como São Paulo para recrutar alunos para sua instituição incipiente, onde as mensalidades anuais, incluindo hospedagem, chegam a 116.500 francos suíços (US$ 144.320). Quando foi inaugurada, a escola tinha 22 alunos do ensino fundamental e médio, vindos da Escandinávia, do Reino Unido e dos Estados Unidos. (As crianças locais tendem a frequentar a escola pública do vale.)

A chegada de Copperfield causou tensão entre os pais. No entanto, na época da minha visita, qualquer ressentimento já havia se dissipado. A maioria das pessoas com quem conversei descreveu os pais como, se não amigáveis, pelo menos respeitosos uns com os outros.

A concorrência fez seu trabalho. Depois que a Copperfield recebeu seu credenciamento internacional de bacharelado, a VIS reagiu, expandindo suas ofertas de internato e IB. Mas nenhuma das escolas tinha alunos suficientes, o que significava que não podiam reunir escala operacional suficiente para rivalizar com internatos mais estabelecidos em outros lugares, com melhores professores e instalações.

Um equilíbrio instável se desenvolveu, e foi então que o grupo Dukes chegou. Nesta pequena vila alpina com duas escolas internacionais, o Dukes Education escolheu a nova e combativa participante.

Dukes, com sede no Reino Unido, administra 28 escolas no Reino Unido e outras 24 na Europa continental. O grupo empresarial é um dos players fortes do setor da educação primária e secundária privada, que movimenta cerca de US$ 164 bilhões por ano, segundo um dado da OCDE de 2020. Um dos grupos de educação privada internacional mais antigos, o Nord Anglia, fundado em 1972 e de propriedade do grupo sueco de private equity EQT, tem mais de 80 escolas, das quais quatro estão na Suíça.

A Suíça é um campo de batalha particular para esses grupos. Um padrão acadêmico excepcionalmente alto em escolas estabelecidas vem acompanhado de preços correspondentes. No Institut Le Rosey, as mensalidades e taxas de internato para o próximo ano letivo são de 167.200 francos suíços. Fundado em 1880, o instituto tem campi em Rolle, a meia hora de Genebra, e em Gstaad para o semestre de inverno.

Roh, da VIS, diz que as mensalidades das escolas internacionais em Verbier têm sido historicamente significativamente mais baixas. “Algumas dessas escolas são tão caras”, ele me diz enquanto almoçamos no La Cucina, “que os pais reduziram o número de anos [de escolaridade] para três, em vez de cinco”.

É claro que o panorama não se resume apenas aos resultados dos exames. “Durante a pandemia, percebemos que o maior desafio para os jovens era a saúde mental”, diz Aatif Hassan, fundador da Dukes Education. “Por isso, o ensino ao ar livre passou a ser muito procurado por pais e alunos, influenciando mais a decisão do que antes.” As escolas suíças, que tradicionalmente oferecem muito espaço ao ar livre, começaram a competir mais intensamente entre si.

Outra concorrente das escolas de Verbier é a St George’s, em Montreux, um internato que há muito tempo atrai famílias internacionais. A escola oferece ônibus de ida e volta para Verbier, com uma hora de viagem em cada sentido, para os alunos que não são internos.

A St George’s faz parte do Inspired Education Group, fundado pelo financista britânico-libanês Nadim M Nsouli em 2013. Atualmente, o grupo conta com mais de 120 escolas em todo o mundo, incluindo uma segunda escola suíça no cantão (estado) do Ticino.

“Temos visto um aumento significativo de procura internacional, especialmente para vagas em internatos”, me escreveu Nsouli por e-mail. “Embora a demanda continue forte nos mercados tradicionais como Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Espanha e Alemanha, também estamos observando um crescimento notável de [lugares como] Austrália, Brasil e México.”

A Inspired também está de olho nas oportunidades na Suíça. Ela planeja expandir a capacidade do internato e as instalações esportivas em St George’s, e Nsouli diz que “também estamos discutindo implantar outra escola Inspired no coração da Suíça”. Neste contexto rico e competitivo, a decisão da Dukes de comprar a Copperfield fez sentido. O grupo queria uma presença na Suíça, e a escola, que agora atrai alunos da Ásia e de outros lugares, precisava de capital de crescimento para atender à demanda de longo prazo.

Conversa com um diretor

Por coincidência, encontrei o diretor executivo da Dukes no Reino Unido, Tim Fish, em meu voo para Genebra. Fish logo se ofereceu para me dar uma carona nas duas horas de viagem até Verbier. Quando vi um homem com uma jaqueta azul de linho no aeroporto, tive a certeza de que era Fish — talvez por causa de uma atitude subliminar de diretor escolar. Felizmente, era ele mesmo e, depois de pousarmos em Genebra, caminhamos até seu carro alugado, um BMW.

“A Suíça tem mercados de alta altitude e rarefeitos”, diz Fish enquanto dirige pela rodovia, com um olhar atento ao velocímetro. Para pais ricos, “a questão é qual escola suíça, não Suíça versus Espanha.”

“Se você estivesse em qualquer outro país no topo de uma montanha, não poderia aproveitar as oportunidades de estudar em universidades americanas ou europeias.”

Dukes via Verbier como um lugar encantador e Copperfield como uma oportunidade encantadora, em um dos mercados educacionais mais prestigiados. Verbier está “se tornando um centro de entretenimento e educação”.

“A educação suíça é uma grande marca global”, diz Fish. “Além disso, em tempos de incerteza, a neutralidade e a estabilidade valem a pena.”

Mas o grupo Dukes percebeu que só conseguiria uma posição realmente forte em Verbier — que poderia usar para superar as escolas rivais em aldeias rivais — se Copperfield escapasse da competição desgastante com a VIS. O que era necessário era uma fusão.

Duas escolas se tornam uma só

Rumores sobre uma fusão já circulavam por Verbier há algum tempo. Um pai da VIS disse que vinha pressionando por uma fusão desde 2023. Outro, ex-consultor da escola, também havia recomendado isso à administração da VIS. O anúncio oficial aos pais foi feito no início de junho de 2025: a VIS e a Copperfield se integrariam, mas sem detalhes sobre a propriedade.

Roh, que também é proprietário de outras escolas primárias, inicialmente rejeitou as propostas da Dukes para a VIS. Ele me contou sobre sua relutância em vender, pois via potencial em Verbier para a educação internacional. Mas acabou concordando com uma parceria na qual manteve uma participação acionária não divulgada e continua como presidente da VIS. Ele acredita que as escolas combinadas “ajudarão a VIS a competir com a St George’s”. A Copperfield se mudará para um novo prédio maior da VIS, concluído neste verão, abandonando sua base alugada.

Em nossa viagem para Verbier, fica claro que Fish sabe que os pais ficarão preocupados com o que a fusão pode significar, então ele planeja tranquilizá-los em uma reunião pública, usando a linguagem da parceria com fluência. “Jean-Jacques trará o conhecimento local”, diz ele. “Nós trazemos a experiência de diferentes escolas e currículos.”

Para se preparar para a fusão e para a concorrência externa, a Dukes contratou como diretor Grant Ferguson em agosto de 2024, um professor de carreira em escolas britânicas e internacionais, proveniente do conceituado colégio suíço Collège Alpin Beau Soleil, na vizinha Villars. No Beau Soleil, como diretor de estudos, sua tarefa era desenvolver e melhorar o programa IB e as notas, algo que os novos proprietários da Copperfield almejam.

Roh agora gosta da ideia de ter uma escola forte na vila. “Escolas internacionais não são como restaurantes, você não pode ter muitas delas em uma cidade como Verbier”, acredita ele. “Você precisa de uma escola forte. Duas escolas pequenas incentivam as pessoas a se mudarem para outro lugar.”

No futuro, ele quer que a escola resultante da fusão tenha capacidade para 200 internos, contra os 70 atuais e os 90 previstos para o próximo ano. Como ele mesmo diz: “As pessoas ricas querem uma vida agradável, proximidade do aeroporto e uma boa escola. Isso faz parte da infraestrutura.” Mas os custos imobiliários em Verbier são altos e ele espera que o município de Val de Bagnes ajude a cobrir alguns dos custos da escola.

A reunião que Dukes está organizando para os pais em junho tem o potencial de ser tensa. Nem todos apoiam a fusão, de acordo com uma mãe, dada a desconfiança em relação às escolas privadas, que são movidas principalmente pelo lucro. “Lucrar com a educação das pessoas é complicado”, observa outro pai cético.

Outros ainda têm dúvidas sobre a VIS e o que consideram ser sua falta de visão acadêmica. “É por isso que a VIS está perdendo alunos para a St George’s”, diz outro pai.

Uma mãe da Copperfield, no entanto, diz que, embora estivesse insegura, se sente tranquila com a notícia de que Ferguson assumirá a direção após a fusão.

Embora eu tenha sido convidado para participar da reunião, a porta estava fechada quando cheguei, por motivos de privacidade. Mas os pais presentes disseram que saíram com uma impressão positiva — muitos se perguntavam por quanto tempo Verbier poderia sustentar duas escolas internacionais durante todo o ano.

Para Frederick (nome fictício), pai de um aluno da VIS presente na reunião, “ficou bastante claro que se trata mais de uma aquisição do que de uma fusão”. Outro, um dos pais fundadores da Copperfield, acha que a reunião foi “muito positiva e entusiasmada. Tenho boas esperanças”.

Para a comunidade mais ampla de suíços locais e expatriados, uma escola de sucesso deve melhorar a coesão da comunidade estrangeira. Por mais relaxada e amigável que seja a vida em Verbier, a novidade de viver em um vilarejo alpino pode se desgastar com o tempo, e ter uma âncora — como uma escola que funciona o ano todo para seus filhos — é um incentivo para ficar.

Alguns novos residentes em tempo integral sentem falta de suas antigas vidas corporativas agitadas; como brincou um pai: “Sempre que você chega a Verbier, você reserva seu próximo voo de volta”.

Mas mesmo após a fusão, os desafios e tensões em Verbier podem aumentar. Em novembro, a população suíça votará um referendo nacional em novembro que prevê novos impostos sobre a riqueza.

Alguns suíços locais multigeracionais não querem uma população internacional transitória nem sua energia de ostentação. Ao contrário de St. Moritz ou Gstaad, há poucas lojas de luxo em Verbier. O W Hotel e uma filial do clube de vinhos 67 Pall Mall de Londres se destacam como raros locais de hospitalidade de alto padrão. O Festival anual de música clássica de Verbier une turistas ricos e moradores locais regulares.

Há moradores que pressionam por uma vila mais animada. Florian Michellod, banqueiro privado local e morador, assumiu a responsabilidade de promover o turismo e o desenvolvimento em Verbier. Ele gostaria de ter mais vida noturna e se preocupa com a falta de opções, especialmente no verão. São necessários mais restaurantes e hotéis que funcionem o ano todo, diz ele.

“Nosso objetivo é realmente estar aberto pelo menos 10 meses por ano. Seria ótimo dizer que vamos estar abertos 12 meses por ano. É uma meta, é um objetivo, mas também temos que ser realistas.”

Mas atrair mais cidadãos globais permanentes também significa encontrar professores e outros profissionais para a escola, que precisarão de acomodações acessíveis e relativamente próximas. Nos últimos anos, muitos residentes foram expulsos da vila principal devido aos altos preços e passaram a morar perto da estação ferroviária de Le Châble, a 10 minutos abaixo da vila pela gôndola de esqui, ou ainda mais longe. Verbier fica em segundo lugar, atrás apenas de St. Moritz, entre os refúgios alpinos mais caros da Europa, de acordo com um relatório recente do UBS.

“Agora estamos procurando professores [mais velhos] e mais experientes para o ensino médio”, diz Roh. “Precisamos encontrar uma solução imobiliária adequada e achamos que uma boa opção é ter algumas pessoas morando em Martigny.” A cidade fica a 35 minutos de carro, no vale. “É um bom lugar para se viver, uma cidade normal com uma vida normal.”

Essa divisão entre moradores das montanhas e do vale faz parte da evolução de Verbier. A vila outrora tranquila, conhecida por seu esqui fora de pista, está experimentando as oportunidades e tensões que receber elites durante todo o ano pode trazer, juntamente com uma indústria global interessada em lucrar com elas. As escolas são apenas o começo.

Copyright The Financial Times Limited 2025

Adaptação: Clarissa Levy

