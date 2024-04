Suíça tem maior concentração de programas de nível superior

A ETH Zurich ficou em primeiro lugar em três disciplinas, enquanto a EHL Hospitality Business School também defendeu seu primeiro lugar em hotelaria. KEYSTONE

A Suíça tem a maior concentração de programas de ensino de nível superior do mundo, de acordo com uma classificação anual publicada pela consultoria britânica de ensino superior Quacquarelli Symonds (QS).

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Switzerland has highest concentration of top degree programmes original ler mais Switzerland has highest concentration of top degree programmes

中文 zh 瑞士大学的顶级课程密度最高 ler mais 瑞士大学的顶级课程密度最高

Publicado na quarta-feira, o ranking colocou o instituto federal de tecnologia ETH Zurich em primeiro lugar em três disciplinas: ciências da terra e do mar, geofísica e geologia. A escola de hotelaria EHL Hospitality Business School, em Lausanne, também defendeu seu primeiro lugar em hotelaria.

Embora haja, em geral, mais programas de graduação com as melhores classificações no Reino Unido e nos EUA, a Suíça tem a maior concentração (2%) de programas de graduação com as melhores classificações do mundo, disse a QS.

+ Por que não existem rankings escolares na Suíça?

Reputação e produtividade

Um total de 16.400 programas acadêmicos em mais de 1.500 universidades em todo o mundo foi incluído na classificação, que se baseia em quatro indicadores.

Em primeiro lugar, os acadêmicos avaliam a reputação dos departamentos indicados em várias universidades. Em segundo lugar, os empregadores fazem uma avaliação dos graduados. Além disso, a QS avalia a produtividade dos pesquisadores e a frequência com que seus estudos foram citados.

Os vários indicadores têm pesos diferentes, dependendo do assunto.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Explicativo: entendendo o ensino superior na Suíça Este conteúdo foi publicado em Como estudar em uma universidade suíça? Como aprender uma profissão? Neste vídeo explicamos tudo sobre o sistema de ensino superior no país. ler mais Explicativo: entendendo o ensino superior na Suíça

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch