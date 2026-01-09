Sistema federativo suíço pode ajudar a equilibrar a partilha de poder no Sri Lanka?

Um policial deixa um centro de distribuição após recolher material eleitoral para as próximas eleições presidenciais, em Colombo, Sri Lanka, sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

No país do sul da Ásia, uma minoria tâmil defende há décadas a adoção de um modelo federativo. Em outubro, legisladores e formuladores de políticas do Sri Lanka visitaram a Suíça para observar seu sistema político. Resta saber se o governo de esquerda em Colombo realmente avançará com uma reforma que descentralize o poder.

É fascinante ver como tudo é organizado de baixo para cima na Suíça, diz Chandima Hettiaratchi. “Quando uma decisão é tomada, o povo é consultado”, explica ele. “Se um conselho local quer construir uma estrada, mas o povo não quer, ela não será construída. O mandato vem do povo.”

Hettiaratchi é um dos 12 políticos do Sri Lanka que visitaram a Suíça em setembro. A viagem de estudos, coorganizada pelo Ministério das Relações Exteriores suíço, incluiu visitas a Genebra, Berna e cidades menores, como Muerten. Um dos principais focos da visita foi o federalismo suíço e a interação entre os diferentes níveis políticos na Suíça.

O deputado Chandima Hettiaratchi, do Partido Nacional do Povo (NPP), viajou para a Suíça em setembro. Foi sua primeira visita ao país. Hettiaratchi também é secretário do grupo de amizade parlamentar Suíça-Sri Lanka. Facebook

No Sri Lanka, muitas decisões são tomadas na capital, Colombo. E embora os representantes da minoria tamil tenham há muito tempo defendido um sistema federativo, muitos membros da maioria cingalesa consideram isso uma divisão.

A história do Sri Lanka é marcada por tensões étnicas que remontam à era colonial britânica. No Ceilão colonial, a Grã-Bretanha favorecia a colocação de membros da minoria tamil em cargos de responsabilidade, semeando assim as sementes do conflito com a maioria cingalesa.

Após a independência em 1948, o governo cingalês aprovou uma lei que negava a cidadania a centenas de milhares de tamils de origem indiana. O cingalês foi logo declarado a única língua nacional. Embora Link externoalguns representantes da maioria cingalesaLink externo tivessem defendido um sistema federalista durante o domínio colonial britânico, a ideia só tinha amplo apoio entre a minoria tamil.

As tensões entre os tamiles, predominantemente hindus, e os cingaleses, principalmente budistas, culminaram em uma sangrenta guerra civil, que ceifou mais de 100.000 vidas entre 1983 e 2009. O grupo rebelde Tigres Tamil lutou contra o governo central cingalês reivindicando um estado independente no norte e leste da ilha. A guerra só terminou com a vitória militar completa sobre os Tigres Tamil.

Anterior Próxima Um idoso observa um veículo blindado de transporte de pessoal enquanto este percorre as pequenas ruas de Colombo, em 4 de agosto de 1983. AP Photo/Jeff Robbins O representante dos Tigres Tamil, Anton Balasingham (à esquerda), aperta a mão do negociador-chefe do governo do Sri Lanka, G. L. Peiris, em 2 de dezembro de 2002, quando a terceira rodada de negociações de paz entre os Tigres Tamil e o governo do Sri Lanka é retomada em Oslo. EPA PHOTO SCANPIX/HEIKO JUNGE Pessoas carregam os caixões de seus parentes para o enterro durante uma cerimônia de sepultamento em massa das vítimas de uma explosão de mina terrestre, supostamente causada por rebeldes do grupo Tigres, que matou pelo menos 64 pessoas, na aldeia de Kabithigollewa, cerca de 210 quilômetros ao norte de Colombo, no Sri Lanka, na sexta-feira, 16 de junho de 2006. AP Photo/Eranga Jayawardena Suhandan Kandasami, à direita, e sua esposa são vistos no túmulo de seu irmão, o rebelde suicida do Exército Tigre do Tamil Eelam (LTTE) Nagulaswaran Kandasami, também conhecido como Major Suhandan, em um cemitério para soldados do LTTE em Kilinochchi, cerca de 270 quilômetros (169 milhas) a nordeste de Colombo, Sri Lanka, em 20 de abril de 2007. Sepulturas recentes estão enchendo os cemitérios onde os Tigres enterram seus mortos, já que todos os adultos fisicamente aptos, juntamente com algumas crianças, segundo trabalhadores humanitários, estão sendo treinados para lutar. AP Photo/Gemunu Amarasinghe A devastação abandonada é vista nesta foto aérea que mostra parte da antiga zona de conflito na costa nordeste do Sri Lanka, sábado, 23 de maio de 2009. Milhares de pessoas da etnia Tamil foram deslocadas nos últimos meses de combate, deixando algumas áreas praticamente desertas, com os deslocados sendo alojados em acampamentos. AP Photo/Kirsty Wigglesworth Cenário 1

Ao longo dos anos, o modelo federalista suíço tem sido regularmente citado como um possível caminho para a reconciliação. Assim, em 1985, o Link externoInstituto MargaLink externo, em Colombo, realizou uma conferência sobre federalismo, na qual um parlamentar suíço e autoridades suíças discursaram. “O seminário foi considerado um grande sucesso por todos os participantes”, relatou a agência de notícias suíça SDA na época, embora acrescentando que o governo do Sri Lanka só havia permitido que o evento fosse realizado a portas fechadas e sem cobertura da mídia local.

Em maio de 2002, durante um cessar-fogo mediado pela Noruega, o líder político dos Tigres Tamil fez uma visita clandestina à Berna. Nesta visita, ele não defendeu mais um Estado Tamil separado, mas sim “o federalismo e a divisão de poder entre o centro e as regiões”, segundo a revista semanal suíça Die Weltwoche na época.

No outono de 2002, o Ministério suíço das Relações Exteriores (EDA, na sigla em alemão) se reuniu oficialmente com representantes dos Tigres Tamil. Um ano depois, quando um acordo aparentemente viável estava surgindo na Noruega, a ministra suíça das Relações Exteriores, Micheline Calmy-Rey, organizou uma reunião com representantes do governo do Sri Lanka e líderes rebeldes tamil. Lá, ela declarou, conforme relatado pela agência de notícias AP, que “parte de nossa identidade política” também deveria “ formar o Sri Lanka”, mas alertou contra a visão do federalismo suíço como uma solução simples.

No entanto, o processo de paz fracassou e a guerra se prolongou até 2009. Na época, membros da família Rajapaksa, que defendiam posições claramente antifederalistas, dominaram repetidamente a política do Sri Lanka até 2024.

Novo governo de esquerda promete políticas inclusivas

Em 2024, o partido de esquerda National People’s Power (NPP) obteve uma ampla maioria nas eleições. Mais de 100 novos políticos dessa aliança entraram no parlamento.

Nihal Abeysinghe é parlamentar e secretário-geral da aliança partidária NPP no Sri Lanka. zVg

Entre eles está Hettiaratchi, que participou da viagem de estudos à Suíça. “Quase todos os governos anteriores basearam suas políticas no racismo”, diz ele. “Enquanto isso, o NPP chegou ao poder com a promessa de combater a discriminação e conquistou a maioria em todo o país”, acrescenta. “Vamos criar um país unido, no qual todos mantenham sua cultura, língua e diferenças.”

Na realidade, o NPP detém oito das 19 cadeiras no norte e leste do país; portanto, não é realmente uma maioria.

Outro fator significativo é o papel central desempenhado dentro do NPP pelo JVP, um partido com raízes em um movimento guerrilheiro nacionalista cingalês de esquerda. Quando uma delegação chinesa visitou o Sri Lanka logo após as eleições de 2024, o JVP e o Partido Comunista Chinês reafirmaram sua “amizade política de longa dataLink externo”. A delegação chinesa também se reuniu com o secretário-geral do NPP, Nihal Abeysinghe.

Abeysinghe também participou da viagem à Suíça. Ele apreciou a “natureza não confrontadora” do sistema suíço, embora reconheça que sua lentidão pode ser uma desvantagem. Ele também gostaria de ver uma abordagem mais orientada para o consenso no Sri Lanka. “O que precisamos promover no Sri Lanka é a coexistência em uma sociedade multilíngue, onde as pessoas também aprendam as línguas umas das outras”, concluiu.

Seu colega do NPP, Hettiaratchi, por sua vez, fala sobre as “ideias participativas” recém-introduzidas em sua região. O político promete que, no próximo ano, “assim que as questões de demarcação de fronteiras forem resolvidas”, começará o “processo de realização de eleições provinciais” em todo o Sri Lanka. As últimas eleições do tipo foram realizadas há mais de dez anos.

Hettiaratchi quer “conduzir gradualmente o povo a uma maior participação”, até que uma nova constituição seja criada em um “grande debate público envolvendo ONGs, igrejas, mesquitas e templos”.

Tamils pedem constituição federal

Pathmanathan Sathiyalingham reivindica uma nova constituição. Médico tamil que trabalhou na região de conflito durante a guerra, ele agora representa o ITAK, o maior partido tamil da atualidade, no parlamento. Ele foi um dos três políticos tamil da oposição que visitaram a Suíça.

Pathmanathan Sathiyalingam é membro do parlamento do Sri Lanka pelo partido Tamil ITAK e gostaria de ver uma constituição federal. zVg

Sathiyalingham gostou de ver o federalismo suíço em prática. “Os municípios têm sua própria força policial. No Sri Lanka, as províncias nunca receberam soberania sobre a polícia local”, explica. As administrações provinciais podem ser destituídas de seus poderes a qualquer momento, de acordo com a constituição do Sri Lanka. “Isso já aconteceu várias vezes.”

Para que uma constituição federal seja criada, como deseja Sathiyalingham, é preciso primeiro construir confiança entre a população do Sri Lanka – e entre os diferentes grupos étnicos. “Aqueles que foram à Suíça viram que federalismo não significa divisão”, diz ele. Durante as conversas noturnas, os participantes da viagem compararam diferentes sistemas federais. “Então eu também disse a eles: ‘não se esqueçam do que aprenderam quando saírem da Suíça’”, acrescenta.

Sathiyalingham acredita que os representantes do NPP que viajaram para a Suíça têm o dever de educar os outros membros de sua aliança partidária e o público em geral sobre como funcionam os sistemas federalistas. “Até agora, os cingaleses acreditavam que o federalismo divide o país.” Para garantir que a visita tenha um impacto duradouro, ele pediu “aos representantes suíços e à embaixada no Sri Lanka que continuem o diálogo”.

A visita à Suíça neste outono não foi a primeira para Gajendrakumar Ponnambalam. O político tamil participou de uma viagem semelhante no início dos anos 2000. Desde então, ele defende modelos federalistas para o Sri Lanka, em particular seguindo o modelo canadense. “O modelo suíço não é novidade para mim. Meu partido e eu somos bastante entusiastas dele há muito tempo”, diz. Ponnambalam está familiarizadocom os diferentes modelos de federalismo. “Levamos a sério o princípio da subsidiariedade e da divisão de poderes na Suíça, mas apreciamos a ideia canadense, na qual Quebec é reconhecido como uma nação. Gostaríamos de ter um Estado plurinacional”, resume.

Sucesso para o EDA

Ponnambalam também enfatiza a má reputação que o federalismo ainda tem entre os cingaleses. Ao contrário dos governos anteriores, a administração atual afirma que não tem “intenções antitamil”, diz. “O NPP reconhece que todos os governos anteriores nos últimos 76 anos seguiram agendas antitamil, e é por isso que existem leis antitamil.” Só o tempo dirá, acrescenta o político, se algo realmente mudará – se as leis serão modificadas e se o governo conseguirá convencer a população cingalesa de que “federalismo não é divisão”. Isso depende do governo. Nesse ponto, a população cingalesa não acreditaria nele, um político tamil, conclui.

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça informa que a viagem de estudo foi “bem-sucedida e eficaz” e ajudou a construir “um entendimento mútuo entre os partidos”. A Suíça continuará a apoiar a reconciliação nacional no Sri Lanka, afirma.

Edição: David Eugster/fh

Adaptação: Clarissa Levy

