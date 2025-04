Cinco coisas que você deve saber sobre sua conta bancária na Suíça antes de morar fora

Contas caras - uma grande dor de cabeça para os suíços no exterior. Keystone

Cidadãs e cidadãos suíços no exterior frequentemente pagam aos bancos suíços taxas mais altas do que seus compatriotas na Suíça. Veja abaixo um resumo dos custos.

4 minutos

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

De um dia para o outro, as taxas podem saltar de CHF 60 para CHF 300 por ano. Para a população suíça que mora no exterior, manter uma conta bancária na Suíça exige muito. Esses custos muitas vezes são inevitáveis, pois é frequentemente necessário ter uma conta na Suíça, especialmente para aqueles que dependem de pagamentos de fundos de pensão profissional.

1. Posso manter minha conta bancária suíça quando emigrar?

Alguns bancos suíços não permitem mais que pessoas residentes no exterior – principalmente nos EUA – abram ou mantenham contas, a não ser que atendam a exigências financeiras específicas.

Quando uma conta pode ser aberta, ela geralmente vem acompanhada de altas taxas. Esses custos acabam gerando muita dor de cabeça para os suíços no exterior. As tarifas bancárias são uma das maiores reclamações da população suíça que vive no exterior.

«Acho revoltante a forma como somos discriminados» Leitor irritado na coluna de comentários de um artigo da SWI swissinfo.ch sobre tarifas bancárias.

2. Qual é o custo de uma conta bancária para os suíços e suíças no exterior?

«Bem, nós, suíços do exterior, ainda somos apenas suíços de segunda categoria» Leitor irritado na coluna de comentários de um artigo da SWI swissinfo.ch sobre tarifas bancárias.

As taxas bancárias para cidadãos suíços no exterior podem ser até 30 vezes mais altas do que as taxas para residentes na Suíça. Dependendo do banco, o custo pode ser menor se a pessoa residir num país vizinho à Suíça, dentro da Europa.

O jornal BlickLink externo investigou a questão em agosto de 2024.

Conteúdo externo

Aqui está uma lista selecionada de bancos:

Conta do Banco Migros para suíços e suíças no exterior

CHF 30 (países vizinhos), CHF 40 (todos os outros países) por mês

CHF 30 (países vizinhos), CHF 40 (todos os outros países) por mês Conta do Postfinance para suíços e suíças no exterior

CHF 25 por mês

CHF 25 por mês Conta do ZKB para suíços e suíças no exterior

CHF 30 por mês

CHF 30 por mês Conta do Banco Cantonal de Genebra para suíços e suíças no exterior

CHF10 por mês



3. Qual é o melhor banco suíço para os suíços e suíças no exterior?

Uma conta no UBS, no Banco Migros, no ZKB ou no Banco Cantonal de Genebra? Essas opções são todas caras. Bancos digitais como o Yuh oferecem alternativas mais econômicas (detalhes abaixo). Se você analisar apenas os custos, o Banco Cantonal de Genebra (BCGE) fica em primeiro lugar, com uma taxa de serviço mensal de CHF 10.

4. Por que ter uma conta bancária é tão caro para os suíços e suíças no exterior?

Os bancos justificam essas taxas citando regulamentações específicas de cada país, custos administrativos mais altos e maior risco. Mas muitas pessoas questionam se as tarifas realmente refletem os custos extras enfrentados pelos bancos.

5. E os bancos digitais?

Os bancos digitais e os chamados “neobancos” oferecem às cidadãs e aos cidadãos suíços que residem no exterior uma alternativa aos seus concorrentes tradicionais. Conheça mais sobre esse tópico nos artigos a seguir:

Mostrar mais

Mostrar mais Bancos digitais resolveriam problema dos suíços do estrangeiro? Este conteúdo foi publicado em Bancos digitais da nova geração poderiam resolver o problema dos suíços do estrangeiro com as suas finanças. Muitos já não conseguem manter suas contas na pátria distante. ler mais Bancos digitais resolveriam problema dos suíços do estrangeiro?

Mostrar mais

Mostrar mais Uma solução bancária digital salva parcialmente a Quinta Suíça Este conteúdo foi publicado em O banco digital Yapeal oferece aos suíços no exterior serviços básicos com taxas mais baixas do que seus concorrentes tradicionais. ler mais Uma solução bancária digital salva parcialmente a Quinta Suíça

6. O que eu posso fazer?

Antes de receber uma carta ameaçadora informando que suas tarifas aumentaram, siga estas dicas. Antes de deixar o país, entre em contato com seu banco e converse sobre sua situação. Isso aumentará suas chances de negociar condições justas. Seja assertivo em suas negociações e se oponha a taxas inflacionadas.

A Organização dos Suíços no Exterior (OSE)Link externo mantém um banco de dados e fornece conselhos úteis sobre o gerenciamento de taxas bancárias para expatriados e expatriadasLink externo. Este webinarLink externo também fornece informações sobre o assunto.



Edição: Giannis Mavris/fh

(Adaptação: Clarice Dominguez)