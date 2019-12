Após meses de espera, as negociações voltam a avançar na complexa questão do acordo-quadro entre Berna e Bruxelas. O Governo suíço pede mais ...

No ano que vem, segundo Maurer, a Suíça quer adotar uma estratégia climática de longo prazo que esteja em linha com o acordo de Paris sobre o clima e aproveite ao máximo as suas próprias oportunidades.

Na apresentação das metas na quarta-feira (4), Maurer disse que uma solução deve ser encontrada para que o caminho bilateral possa ser continuado. Ele disse que a Suíça continuaria os esforços no próximo ano "com vistas à conclusão de um acordo institucional" com a UE.

A conclusão de um acordo-quadro com a União Europeia está entre as metas do governo para 2020, diz o presidente da Suíça Ueli Maurer.

UE e acordo sobre clima são as principais prioridades para 2020 04. Dezembro 2019 - 10:55 A conclusão de um acordo-quadro com a União Europeia está entre as metas do governo para 2020, diz o presidente da Suíça Ueli Maurer. Na apresentação das metas na quarta-feira (4), Maurer disse que uma solução deve ser encontrada para que o caminho bilateral possa ser continuado. Ele disse que a Suíça continuaria os esforços no próximo ano "com vistas à conclusão de um acordo institucional" com a UE. + O que é o acordo-quadro com UE? Em 2018, o então presidente Alain Berset estabeleceu o mesmo objetivo para este ano. Mas o Governo acabou decidindo não assinar um novo acordo-quadro para substituir os vários acordos bilaterais com a UE. Apesar de considerar o resultado das negociações globalmente positivo, o órgão executivo solicitou esclarecimentos sobre vários pontos. Mudanças climáticas O governo também incluiu as mudanças climáticas e a digitalização como novas prioridades. No ano que vem, segundo Maurer, a Suíça quer adotar uma estratégia climática de longo prazo que esteja em linha com o acordo de Paris sobre o clima e aproveite ao máximo as suas próprias oportunidades. O governo vai chamar a atenção do parlamento para vários projetos legislativos, incluindo a reforma dos fundos de pensão profissionais.