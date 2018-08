Gallery of the Zurich Street Parade

Este conteúdo foi publicado em 13 de Agosto de 2018 11:56 13. Agosto 2018 - 11:56

Um milhão de participantes, 200 DJs, 28 carros alegóricos: a 27ª Street Parade, uma das maiores raves do mundo, ocupou as ruas de Zurique, a maior cidade suíça, no sábado e sob condições meteorológicas perfeitas.



Qual foi a roupa mais exótica ou a música que embalou mais? É difícil de dizer, mas as imagens tiradas pelos fotógrafos da agência Keystone mostram a alegria dos participantes que acompanhavam os 28 "Love Mobiles", como são chamados os carros alegóricos no evento, onde atuam os DJs convidados. Foi uma festa realizada sob o lema "amor e tolerância".



As equipes de socorro atenderam 724 pessoas, um aumento de um quarto em relação ao ano passado. Em sua grande parte, os casos eram de cortes, picadas de insetos ou problemas circulatórios. Quatro pessoas se feriram gravemente ao cair de pontos elevados.



Enquanto a maioria dos participantes conhece seus limites, os médicos atenderam também 280 pessoas que haviam exagerado nas bebidas ou drogas. A polícia local também deteve 70 pessoas, em grande parte jovens, por distúrbios à ordem pública.



Os organizadores declaram que foi a terceira vez que o público ultrapassou a marca de um milhão após as edições de 2001 e 2015.



O leitor também participou? Compartilhe conosco as suas imagens!

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português