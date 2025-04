O esquema da baunilha – dos campos de Madagascar aos sabores suíços

Jornalista multimídia produzindo reportagens para a redação Genebra "internacional". Também apoio no controle de qualidade editorial da redação de língua inglesa. Jornalista suíça-chilena com duas décadas de experiência em reportagens nos EUA, Europa e Oriente Médio, com atribuições ocasionais na América do Sul e África. Gosto de artigos investigativos e longos, e também trabalhei com noticiário do dia-a-dia em diferentes formatos.