Empresa suíça de laticínios compra brasileira Verde Campo

Com a compra da Verde Campo, a empresa suíça está fortalecendo sua posição atual no mercado brasileiro, o maior mercado de produtos lácteos da América Latina. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

A processadora de leite Emmi, sediada na Suíça, está adquirindo uma participação majoritária na empresa brasileira de laticínios Verde Campo. A participação está sendo comprada da Coca-Cola por um preço não revelado, conforme um comunicado à imprensa divulgado na terça-feira.

Com a compra da Verde Campo, a empresa suíça está fortalecendo sua “posição de mercado existente no mercado estratégico do Brasil”, o maior para produtos lácteos na América Latina. A Emmi vê mais potencial no país, onde já opera a subsidiária Laticínios Porto Alegre.

A Verde Campo está bem estabelecida com seus produtos no Brasil e a marca é considerada pioneira no setor de proteínas. De acordo com o comunicado à imprensa, a marca é altamente considerada por nutricionistas “por suas propriedades positivas para a saúde, como receitas sem lactose, ricas em proteínas e naturais”.

A Verde Campo continuará a operar como uma empresa independente, conforme declarado no comunicado à imprensa. A antiga equipe fundadora da empresa de laticínios também manterá seu investimento na empresa. De acordo com o comunicado à imprensa, eles manterão uma participação de 30%, o que lhes garantirá um assento no Conselho de Administração.

No entanto, a transação ainda precisa da aprovação das autoridades. A Verde Campo registra um faturamento de 301 milhões de reais ( 52,1 milhões de francos suíços).

O Brasil é o terceiro maior mercado da Emmi, depois da Suíça e dos Estados Unidos (EUA). No mercado das Américas, que inclui Brasil, EUA, Canadá, Chile, México, Tunísia e Espanha, a empresa alcançou vendas de CHF 1,7 bilhão no ano passado, representando 40% das vendas totais.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

