Dez razões para conhecer Portugal

Um bonde passa por uma loja de lembranças turísticas em Lisboa, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. AP Photo/Armando Franca

Portugal como destaque turístico e cultural, o impacto ambiental dos jatos particulares e a queda do desmatamento na Amazônia marcam esta revista de imprensa. Entre as histórias, conheça dez razões para visitar Portugal e o retorno de um suíço a Angola em busca de suas raízes.

10 minutos

Alexander Thoele

Alexander Thoele é de origem alemã e brasileira e ingressou na swissinfo.ch em 2002. Nascido no Rio de Janeiro, concluiu seus estudos de jornalismo e informática em Brasília e Stuttgart.

De 2 a 8 de novembro de 2024, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Mostrar mais

Mostrar mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba um e-mail todos as sextas-feiras com notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. Informações de uma perspectiva suíça para você. ler mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

Aumento nas emissões de CO2 de voos particulares

O Brasil é um dos países com a maior frota de aviões particulares no mundo, de acordo com um artigo publicado no site nau.ch. Esses jatos particulares, geralmente usados por homens ricos com mais de 55 anos em setores como finanças e imóveis, representam um grande impacto ambiental. As emissões de CO2 de voos privados aumentaram 46% entre 2019 e 2023, totalizando 15,6 milhões de toneladas.

Além disso, quase metade dos voos cobre distâncias curtas, muitas vezes substituindo o carro. Eventos como o Super Bowl e o Festival de Cannes atraem um grande número de aeronaves, com os EUA sendo o maior mercado. Dados indicam que essas aeronaves são usadas predominantemente para lazer, e a falta de regulamentação sobre impostos e emissões contribui para sua popularidade entre os super-ricos.

Fonte: nau.ch, 08.11.2024Link externo (em alemão)

Desmatamento da Amazônia no nível mais baixo dos últimos nove anos

O artigo publicado pelo portal 24 Minutos analisa a queda recente do desmatamento na Amazônia, impulsionada por mudanças nas políticas ambientais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em contraste com a administração anterior, de Jair Bolsonaro, que reduziu a fiscalização ambiental, Lula implementou medidas rigorosas de monitoramento e controle para proteger a floresta. Entre agosto de 2023 e julho de 2024, o desmatamento na Amazônia caiu 30,6%, atingindo o nível mais baixo em nove anos, enquanto o Cerrado registrou uma redução de 25,7% no mesmo período, o primeiro resultado positivo em quatro anos.

Esse progresso é atribuído ao fortalecimento das políticas ambientais, com investimentos no monitoramento e proteção de ecossistemas. A administração também ampliou os recursos para as autoridades ambientais e planeja contratar 800 novos agentes federais, visando alcançar a meta de desmatamento zero até 2030. A preservação da Amazônia é essencial para o equilíbrio climático global, pois a floresta ajuda a reter gases de efeito estufa e estabilizar o clima. Sob o novo governo, o Brasil reafirma seu papel na luta contra as mudanças climáticas e na preservação da biodiversidade.

Fonte: 20min.ch, 07.11.2024Link externo (em alemão)

10 razões para visitar Portugal

O jornal Blick, um tablóide popular na Suíça, publicou recentemente um artigo que lista dez razões pelas quais Portugal é o destino ideal para férias. Destacando atrações como a Gruta do Mar de Benagil, com acesso fácil por barco e uma vista deslumbrante, o artigo também elogia a cidade de Faro, considerada a porta de entrada para o Algarve, com suas praias e a reserva natural Ria Formosa.

Entre os destaques para turistas, estão os mercados de pulgas de Lisboa, como a famosa Feira da Ladra, além do icônico passeio de bonde pela capital. A cidade do Porto, conhecida pelo vinho do Porto e pela arquitetura histórica, e a região vinícola do Vale do Douro também são recomendadas.

O Blick também menciona o potencial de Portugal para golfistas, com cerca de 90 campos, muitos deles premiados. O artigo exalta ainda a gastronomia portuguesa, como os pratos de cataplana do Algarve, e o fado, música tradicional que pode ser vivenciada em locais como o Pateo de Alfama.

Para surfistas, o país é um paraíso, com as famosas ondas gigantes de Nazaré e competições como o Rip Curl Pro Portugal. Finalmente, o artigo sugere os Açores como destino natural para amantes de paisagens vulcânicas e praias intocadas.

Fonte: blick.ch, 05.11.2024Link externo (em alemão)

O brasileiro-suíço que perdeu uma grande fortuna

Publicado pelo correspondente do jornal NZZ no Brasil, Alexander Busch, o artigo explora a trajetória de altos e baixos de Jorge Paulo Lemann, o investidor brasileiro-suíço que já foi um dos homens mais ricos da Suíça, com uma fortuna avaliada em 30 bilhões de dólares. No entanto, nos últimos anos, Lemann perdeu metade de sua riqueza, em grande parte devido a escândalos financeiros envolvendo empresas em que tinha participação, como a varejista Lojas Americanas e a Kraft Heinz.

Lemann, que tradicionalmente evitava a mídia, tem falado com mais transparência sobre seus erros, justificando-os como parte de um “processo de aprendizado”. Sua reputação de “toque de Midas” foi afetada após o escândalo contábil nas Lojas Americanas, onde aproximadamente quatro bilhões de dólares desapareceram dos balanços. Ele e seus sócios negam responsabilidade direta, mas o caso provocou grande desconfiança entre investidores e levantou dúvidas sobre sua supervisão.

Além disso, a fusão mal-sucedida da Kraft com a Heinz mostrou que Lemann subestimou o declínio das marcas tradicionais no mercado de consumo. Embora sua experiência no ramo de private equity seja marcada por algumas aquisições históricas e lucrativas, como o Burger King, esses escândalos recentes levantam questões sobre sua abordagem de investimentos arriscados e seu legado no mundo dos negócios.

Fonte: nzz.ch, 05.11.2024Link externo (em alemão)

O melhor piloto do mundo venceu a natureza

O portal da Televisão Pública da Suíça, SRF, publicou um artigo em formato de texto e vídeo sobre a vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio do Brasil e suas implicações para o Campeonato Mundial de Fórmula 1. O tricampeão, que venceu em condições adversas, foi amplamente elogiado pela imprensa internacional, consolidando sua posição entre os maiores pilotos da história. Especialistas, como Marc Surer da SRF, comentaram que Verstappen praticamente garantiu o título deste ano, mostrando sua capacidade de pontuar consistentemente, sem precisar vencer todas as corridas.

Enquanto Verstappen brilhou, o britânico Lando Norris, principal rival, teve uma performance frustrante, finalizando em sexto após um erro na largada. O Tagesanzeiger e o próprio Surer criticaram a falha de Norris em seguir os regulamentos, o que comprometeu ainda mais suas chances na disputa pelo título.

Fonte: srf.ch, 04.11.2024 Link externo(em alemão)

A “savana” brasileira resiste ao fogo

Publicado no portal de informações da maior operadora de telecomunicações da Suíça, a Swisscom, e também pelas agências de notícia como a ATS, o artigo explora a resiliência do Cerrado, a savana brasileira que enfrenta um cenário de aumento de incêndios florestais, impulsionados pela ação humana e pelo agravamento das condições de seca. Em 2024, o Brasil registrou mais de 240 mil focos de incêndio, incluindo um grande incêndio que afetou o Parque Nacional de Brasília. Com um sistema de raízes profundas e uma casca espessa que protegem a vegetação, o Cerrado consegue resistir ao calor extremo, regenerando-se rapidamente após as primeiras chuvas.

Especialistas destacam a importância da vegetação do Cerrado, que atua como “berço das águas” do Brasil, alimentando importantes rios e aquíferos. No entanto, a região tem enfrentado uma diminuição nas chuvas e o atraso do período chuvoso, o que ameaça a regeneração natural do bioma. Keiko Pellizzaro, do ICMBio, e Isabel Schmidt, ecóloga, explicam que o solo funciona como uma esponja, mas as mudanças climáticas estão ampliando os limites de resiliência do Cerrado, uma vez que a savana é adaptada a incêndios naturais esporádicos, mas não à intensidade e frequência atuais.

Para enfrentar essa crise, especialistas sugerem o uso de queimadas controladas, uma prática que poderia reduzir a intensidade dos incêndios não planejados e proteger ecossistemas mais sensíveis. A resiliência do Cerrado é uma prova da adaptação ao fogo ao longo de milhões de anos, mas, com a intensificação das mudanças climáticas, a capacidade de adaptação dos organismos e do solo está sendo testada de maneira sem precedentes, ameaçando a biodiversidade e a sustentabilidade do bioma.

Fonte: Blue News, 04.11.2024Link externo (em francês)

Suíço retorna à sua antiga pátria, Angola

Uma reportagem do Blick, o jornal de maior circulação na Suíça germanófona, apresenta a história de Ulrich Josias Schubert, um suíço que decidiu retornar a Angola, país onde nasceu e passou os primeiros anos de sua vida antes de ser obrigado a deixar a região com sua família devido à guerra civil em 1992.

Hoje com 39 anos, Schubert descreve o retorno a Angola como um recomeço e expressa uma profunda conexão com a cultura local e as pessoas, destacando o calor humano e o estilo de vida simples, aspectos que ele valoriza em comparação à Suíça.

Após o fim de um relacionamento e a oportunidade de um trabalho em logística, Schubert mudou-se para Luanda e planeja abrir seu próprio negócio de turismo focado em mostrar aos visitantes o lado cultural e natural de Angola. Apesar das dificuldades, como a burocracia e os desafios econômicos, ele considera o país sua casa e afirma que se sente “vivo” em meio ao povo acolhedor e vibrante de Angola, contrastando a distância cultural que sente em relação à Suíça.

Fonte: Blick, 03.11.2024Link externo (em alemão)

Participe do debate da semana:

Mostrar mais Debate Moderador: Matthew Allen Como evitar que a inteligência artificial seja monopolizada? Como evitar o monopólio da IA? Com o potencial de resolver grandes problemas globais, há risco de países ricos e gigantes da tecnologia concentrarem esses benefícios. Democratizar o acesso é possível? Participe da discussão 14 Curtidas Visualizar a discussão

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 15 de novembro. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona. Um resumo das notícias e opiniões mais recentes publicadas em jornais, revistas e portais da Suíça. Toda semana Ucrânia: análises da Suíça A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever