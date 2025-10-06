Alta do desemprego preocupa na Suíça
O número de desempregados na Suíça aumentou 0,9% em setembro, atingindo 133.233 pessoas, segundo a SECO. Em um ano, o crescimento foi de 17,7%, com destaque para o aumento entre jovens e trabalhadores acima de 50 anos. A taxa ajustada sazonalmente chegou a 3,0%.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
Em setembro, o número de desempregados aumentou em 1.128 pessoas, ou 0,9% em comparação com o mês anterior, atingindo 133.233, informou a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) na segunda-feira. Em comparação com o mesmo mês de 2024, o desemprego aumentou em 19.988 pessoas, um aumento de 17,7%.
A taxa de desemprego já havia subido para 2,8% em agosto, após atingir 2,7% em julho. Em janeiro e fevereiro, atingiu 2,9% antes de cair ligeiramente.
Ajustado pelas variações sazonais, o número de desempregados aumentou 1,3% em um mês, afetando 139.564 pessoas. Calculada dessa forma, a taxa de desemprego subiu 0,1 ponto percentual, para 3,0%.
Mostrar mais
Tarifaço prejudica crescimento econômico da Suíça
O número de desempregados entre 15 e 24 anos aumentou 1,3% em relação a agosto, afetando 13.861 jovens; isso representa um aumento de quase 16% em um ano. No entanto, a taxa de desemprego para essa categoria permaneceu estável em 3,2% em setembro. O número de desempregados com idades entre 50 e 64 anos subiu para 36.191, um aumento de 1,0% em um mês, mas de 17,5% em um ano. Também nesse caso, a taxa de desemprego entre os idosos estagnou em 2,5%.
Em setembro, a SECO contabilizou 213.750 pessoas à procura de emprego, mais 4.660 do que em agosto (+2,2%) e mais 29.377 do que há um ano (+15,9%).
No final de setembro, 3.495 pessoas esgotaram seu direito ao seguro-desemprego no mês de julho, 976 a mais (+38,7%) do que em junho.
Adaptação: Fernando Hirschy
Notícias
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.