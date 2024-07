Comerciante suíço de café é detido na Guatemala

A associação Fedecocagua melhorou os direitos dos pequenos produtores de café da Guatemala. Keystone-SDA

A polícia da Guatemala prendeu um suíço comerciante de café em junho. O homem está atualmente em prisão domiciliar. O Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou uma reportagem correspondente nos jornais do grupo Tamedia.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Suíça disse à agência de notícias Keystone-SDA na segunda-feira que estava ciente do caso e que estava fornecendo proteção consular ao cidadão suíço.

Os procedimentos contra o comerciante de café foram relatados pela primeira vez na segunda-feira pelos jornais do grupo de mídia Tamedia. O homem em questão é o Diretor Geral da Federação das Cooperativas Agrícolas dos Produtores de Café da Guatemala (Fedecocagua).

De acordo com o artigo, o judiciário guatemalteco está acusando o suíço de 68 anos de idade de crimes fiscais. A associação faz campanha pelos interesses dos pequenos agricultores do país centro-americano. Os sócios do comerciante suíço suspeitam que haja um motivo político por trás do processo criminal.

