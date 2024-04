Suíça se abstém em votação para adesão plena da Palestina à ONU

O embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU em 18 de abril de 2024. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

A Suíça, assim como o Reino Unido, não votou em uma resolução a favor da adesão plena do Estado palestino nas Nações Unidas.

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça anunciou na noite de quinta para sexta-feira que, “no momento atual”, a admissão da Palestina “não seria propícia” para a distensão e os esforços de paz no Oriente Médio.

“A Suíça é da opinião de que seria melhor admitir a Palestina como membro pleno da ONU em um momento em que tal passo se encaixe na lógica de uma paz emergente”, diz a declaração do Ministério das Relações Exteriores da Suíça sobre a votação no Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira. A Suíça continua comprometida com uma solução de dois Estados.

Os Estados Unidos – um membro permanente do Conselho de Segurança – vetaram a resolução durante a votação. Isso significava que ela estava fora da mesa, apesar de 12 estados membros terem votado a favor. De acordo com a agência de notícias DPA, pelo menos nove dos 15 membros do Conselho de Segurança teriam que votar a favor para que a resolução fosse aprovada, e os cinco membros permanentes do Conselho – China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos – também não deveriam tê-la vetado. Se fosse bem-sucedida, a moção teria que ser encaminhada à Assembleia Geral da ONU para votação, onde seria necessária uma maioria de dois terços.

EUA favorecem solução de dois Estados

De acordo com a DPA, o governo dos EUA é da opinião de que um acordo com Israel sobre a solução de dois Estados é um pré-requisito para que a Palestina seja reconhecida como membro pleno da ONU. Em uma reunião do Conselho de Segurança na manhã de quinta-feira, o embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, pediu com veemência a adoção da resolução, enquanto seu colega israelense Gilad Erdan alertou com veemência contra ela.

+ Ministro do Exterior da Suíça insiste na solução de dois Estados para Israel e Palestina

Em novembro de 2011, o pedido de adesão plena à ONU já havia sido reprovado uma vez no Conselho de Segurança. Um ano depois, as Nações Unidas concederam aos palestinos o status de observador, apesar da oposição dos EUA. Dos 193 estados-membros da ONU, 139 reconheceram até agora a Palestina como um estado independente. A Suíça não é um deles.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

